Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения iPhone 17 Pro обвесили кулерами для SSD ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

iPhone 17 Pro обвесили кулерами для SSD — и он выдержал стресс-тест почти без тротлинга

Пользователь Reddit T-K-Tronix установил несколько систем охлаждения для SSD M.2 на заднюю панель своего iPhone 17 Pro Max. Эта «доработка» существенно улучшила отвод тепла от рамки смартфона, снизив его нагрев и тепловой тротлинг. Получившийся в результате странного вида устройство демонстрирует исключительные результаты в стресс-тесте 3D Mark — просадка производительности оказалась ниже 10 % на протяжении всех 20 последовательных циклов бенчмарка.

Источник изображений: T-K-Tronix

Источник изображений: T-K-Tronix

Наряду с возвращением к алюминию в iPhone 17 Pro, Apple применила в своих флагманских смартфонах испарительную камеру, чтобы добиться стабильной производительности мощного чипсета Apple A19 Pro. Испарительная камера — далеко не новинка, и флагманские Android-устройства уже давно используют её для максимального повышения производительности своих чипсетов.

Испарительные камеры помогают отводить тепло из самых горячих зон смартфона в более холодные области, такие как рамка устройства. Однако рамке и другим теплорассеивающим элементам нужно время, чтобы отдать это тепло в окружающую среду. Поэтому, хотя испарительная камера действительно помогает существенно повысить производительность и стабильность, ограничения из-за потенциального перегрева устройства сохраняются.

Конструкция из нескольких радиаторов для SSD M.2 улучшает отвод тепла от рамки смартфона, тем самым снижая нагрев устройства в целом при длительных нагрузках. Это неэстетичное решение действительно помогает смартфону дольше работать с максимальной производительностью, избегая тротлинга. Эксперты полагают, что эффективность охлаждения можно было бы ещё немного увеличить при помощи дополнительного радиатора в области блока камер iPhone 17 Pro Max.

Кулеры для iPhone с магнитным креплением MagSafe от сторонних производителей сравнительно давно представлены на рынке и довольно популярны в странах с жарким климатом, но по производимому (по крайней мере внешне) эффекту они не идут ни в какое сравнение с творением T-K-Tronix.

В комментариях пользователи Reddit высказали удивление, почему такая конструкция охлаждения не пришла в голову инженерам Apple и предположили, что она могла бы называться AirCon Pro и стоить всего каких-то $999. Другие пользователи посоветовали «не давать компании подобных идей».

Похожих результатов можно добиться и с флагманами Android, хотя наилучших результатов можно достигнуть лишь с устройствами с испарительной камерой и цельнометаллическим корпусом. К сожалению, большинство современных смартфонов представляют собой стеклянные сэндвичи. Стекло отличается низкой теплопроводностью, поэтому использование подобной внешней системы охлаждения не будет так же эффективно, как с металлическим корпусом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вместе с Apple Intelligence на старые iPhone пришёл перегрев
ZTE представила кулер для iPhone с магнитным креплением MagSafe
Apple устранила проблему перегрева iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выпустив iOS 17.0.3
Scythe представила 1,23-килограммовый кулер Mugen 6 Dual Fan White Edition белого цвета
FSP представила вентилятор Zenfan со встроенным ЖК-дисплеем
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками
Теги: система охлаждения, радиаторы, отвод тепла, iphone, эксперимент
система охлаждения, радиаторы, отвод тепла, iphone, эксперимент
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
ФИФА анонсировала первую FIFA после ухода Electronic Arts — это футбольная аркада FIFA Heroes для консолей и мобильных телефонов
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
Японский Google придумал бесклавишную клавиатуру с дисковым набором
Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер 39 мин.
Facebook и Instagram обязали вернуть хронологические ленты в качестве стандартных, но только в Нидерландах 57 мин.
Музыкальные лейблы будут лицензировать контент разработчикам для «этичного» обучения ИИ 59 мин.
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии» 2 ч.
Затраты — выше, безопасность — ниже: Google снова посетовала на заградительное лицензирование Microsoft 2 ч.
YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная 3 ч.
Суд США разрешил прокуратуре взломать Telegram, но у неё не получилось 5 ч.
Павел Дуров открыл в Казахстане лабораторию ИИ и пообещал новые проекты 5 ч.
ГК Softline приобрела контрольную долю в BeringPro, чтобы усилить консалтинговое направление 5 ч.
Konami отобрала у покупателей Silent Hill f в Steam бонусы, которые случайно им подарила — фанаты требуют починить оптимизацию 6 ч.
iPhone 17 Pro обвесили кулерами для SSD — и он выдержал стресс-тест почти без тротлинга 25 мин.
Продажи Tesla рванули до исторического рекорда, но впереди — резкий спад 34 мин.
Adata выпустила «неубиваемые» внешние SSD SD820 и SC735 — до 2000 Мбайт/с и до 4 Тбайт 2 ч.
Дата-центр радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA) «засадили» сразу в две клетки Фарадея для защиты сверхчувствительных антенн от радиопомех 4 ч.
В Гарварде создали систему для «вечной» работы квантового компьютера 4 ч.
$1,5 млрд за неделю: Nscale получила ещё $443 млн инвестиций, едва закрыв прошлый раунд финансирования на $1,1 млрд 4 ч.
Meta приобрела Rivos, разработчика RISC-V-ускорителей, совместимых с CUDA 6 ч.
Dell представила сервер PowerEdge XR8720t для инфраструктур Cloud RAN 7 ч.
Китай ограничил использование оборудования Nokia и Ericsson в сетях связи 7 ч.
Anker скупает у пользователей камер Eufy видео краж и угонов — инсценировки тоже подходят 7 ч.