iPhone 17 Pro обвесили кулерами для SSD — и он выдержал стресс-тест почти без тротлинга

Пользователь Reddit T-K-Tronix установил несколько систем охлаждения для SSD M.2 на заднюю панель своего iPhone 17 Pro Max. Эта «доработка» существенно улучшила отвод тепла от рамки смартфона, снизив его нагрев и тепловой тротлинг. Получившийся в результате странного вида устройство демонстрирует исключительные результаты в стресс-тесте 3D Mark — просадка производительности оказалась ниже 10 % на протяжении всех 20 последовательных циклов бенчмарка.

Наряду с возвращением к алюминию в iPhone 17 Pro, Apple применила в своих флагманских смартфонах испарительную камеру, чтобы добиться стабильной производительности мощного чипсета Apple A19 Pro. Испарительная камера — далеко не новинка, и флагманские Android-устройства уже давно используют её для максимального повышения производительности своих чипсетов.

Испарительные камеры помогают отводить тепло из самых горячих зон смартфона в более холодные области, такие как рамка устройства. Однако рамке и другим теплорассеивающим элементам нужно время, чтобы отдать это тепло в окружающую среду. Поэтому, хотя испарительная камера действительно помогает существенно повысить производительность и стабильность, ограничения из-за потенциального перегрева устройства сохраняются.

Конструкция из нескольких радиаторов для SSD M.2 улучшает отвод тепла от рамки смартфона, тем самым снижая нагрев устройства в целом при длительных нагрузках. Это неэстетичное решение действительно помогает смартфону дольше работать с максимальной производительностью, избегая тротлинга. Эксперты полагают, что эффективность охлаждения можно было бы ещё немного увеличить при помощи дополнительного радиатора в области блока камер iPhone 17 Pro Max.

Кулеры для iPhone с магнитным креплением MagSafe от сторонних производителей сравнительно давно представлены на рынке и довольно популярны в странах с жарким климатом, но по производимому (по крайней мере внешне) эффекту они не идут ни в какое сравнение с творением T-K-Tronix.

В комментариях пользователи Reddit высказали удивление, почему такая конструкция охлаждения не пришла в голову инженерам Apple и предположили, что она могла бы называться AirCon Pro и стоить всего каких-то $999. Другие пользователи посоветовали «не давать компании подобных идей».

Похожих результатов можно добиться и с флагманами Android, хотя наилучших результатов можно достигнуть лишь с устройствами с испарительной камерой и цельнометаллическим корпусом. К сожалению, большинство современных смартфонов представляют собой стеклянные сэндвичи. Стекло отличается низкой теплопроводностью, поэтому использование подобной внешней системы охлаждения не будет так же эффективно, как с металлическим корпусом.