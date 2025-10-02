Starbreeze в честь второй годовщины Payday 3 объявила об отмене обещанного офлайн-режима, о котором фанаты просили с самого релиза

Кооперативному шутеру Payday 3 недавно исполнилось два года, и на приуроченном к памятной дате стриме разработчики из студии Starbreeze Entertainment прояснили судьбу офлайн-режима, о котором фанаты просили с самого релиза.

Напомним, в отличие от прошлых игр серии и вопреки его востребованности среди поклонников, Payday 3 стартовала без офлайн-режима. Starbreeze обещала исправить положение (см. план улучшений на 2024 год ниже), однако воз и ныне там.

Прошлым летом Starbreeze запустила тестирование первой итерации офлайн-режима — одиночного режима, который запускался онлайн и требовал подключение для фиксирования достигнутого прогресса. Из «беты» функция до сих пор не вышла.

По словам генерального менеджера франшизы Йонаса Скантца (Jonas Skantz), команда Payday 3 имела «благие намерения» в отношении офлайн-режима и пыталась его реализовать, но «настало время взглянуть правде в лицо».

Скантц заявил, что офлайн-режим «не является возможным, учитывая выбранное нами направление для игры», а именно — улучшение онлайн-функций и ускорение выпуска обновлений на основе отзывов пользователей.

Что касается онлайновой составляющей, то авторы хотят отказаться от необходимости регистрировать аккаунт в Starbreeze Nebula, улучшить внутриигровую коммуникацию и предоставить больше возможностей при хостинге игр.

Payday 3 вышла 21 сентября 2023 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Спустя два года у игры в Steam до сих пор «смешанные» отзывы и ежедневный пиковый онлайн почти в 20 раз ниже, чем у Payday 2.