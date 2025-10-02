Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Starbreeze в честь второй годовщины Payd...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Starbreeze в честь второй годовщины Payday 3 объявила об отмене обещанного офлайн-режима, о котором фанаты просили с самого релиза

Кооперативному шутеру Payday 3 недавно исполнилось два года, и на приуроченном к памятной дате стриме разработчики из студии Starbreeze Entertainment прояснили судьбу офлайн-режима, о котором фанаты просили с самого релиза.

Источник изображений: Starbreeze Entertainment

Источник изображений: Starbreeze Entertainment

Напомним, в отличие от прошлых игр серии и вопреки его востребованности среди поклонников, Payday 3 стартовала без офлайн-режима. Starbreeze обещала исправить положение (см. план улучшений на 2024 год ниже), однако воз и ныне там.

Прошлым летом Starbreeze запустила тестирование первой итерации офлайн-режима — одиночного режима, который запускался онлайн и требовал подключение для фиксирования достигнутого прогресса. Из «беты» функция до сих пор не вышла.

По словам генерального менеджера франшизы Йонаса Скантца (Jonas Skantz), команда Payday 3 имела «благие намерения» в отношении офлайн-режима и пыталась его реализовать, но «настало время взглянуть правде в лицо».

Скантц заявил, что офлайн-режим «не является возможным, учитывая выбранное нами направление для игры», а именно — улучшение онлайн-функций и ускорение выпуска обновлений на основе отзывов пользователей.

Что касается онлайновой составляющей, то авторы хотят отказаться от необходимости регистрировать аккаунт в Starbreeze Nebula, улучшить внутриигровую коммуникацию и предоставить больше возможностей при хостинге игр.

Payday 3 вышла 21 сентября 2023 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Спустя два года у игры в Steam до сих пор «смешанные» отзывы и ежедневный пиковый онлайн почти в 20 раз ниже, чем у Payday 2.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии»
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание
Спустя 12 лет после релиза у Payday 2 в Steam появилась подписка на DLC, и фанаты не рады
Epic Games Store устроил раздачу неовикторианского выживания Nightingale от команды бывшего руководителя BioWare
В Steam и VK Play стартовала открытая «альфа» Ncore — футуристического шутера про гладиаторов далёкого будущего на мультиарене
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер
Теги: payday 3, starbreeze entertainment, шутер
payday 3, starbreeze entertainment, шутер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
ФИФА анонсировала первую FIFA после ухода Electronic Arts — это футбольная аркада FIFA Heroes для консолей и мобильных телефонов
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
В Steam и VK Play стартовала открытая «альфа» Ncore — футуристического шутера про гладиаторов далёкого будущего на мультиарене
RTX 5090 в 26 раз быстрее Radeon HD 5870: большой тест 180 видеокарт, вышедших с 2009 по 2025 год
Starbreeze в честь второй годовщины Payday 3 объявила об отмене обещанного офлайн-режима, о котором фанаты просили с самого релиза 50 мин.
Epic Games Store устроил раздачу неовикторианского выживания Nightingale от команды бывшего руководителя BioWare 4 ч.
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер 6 ч.
Facebook и Instagram обязали вернуть хронологические ленты в качестве стандартных, но только в Нидерландах 6 ч.
Музыкальные лейблы будут лицензировать контент разработчикам для «этичного» обучения ИИ 6 ч.
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии» 6 ч.
Затраты — выше, безопасность — ниже: Google снова посетовала на заградительное лицензирование Microsoft 7 ч.
Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora 8 ч.
YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная 8 ч.
Суд США разрешил прокуратуре взломать Telegram, но у неё не получилось 10 ч.
Microsoft вложит $33 млрд в бывшую Yandex N.V. и другие «неоклауды», чтобы побороть дефицит мощностей для ИИ 46 мин.
У мозга появился конкурент — ДНК-компьютер с невероятно доступным источником питания 56 мин.
Microsoft потратит $33 млрд на доступ к 100+ тыс. NVIDIA GB300 в неооблаках, но со временем хочет перейти на свои ИИ-ускорители 3 ч.
В России начались продажи смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro с камерами Leica — от 54 990 рублей 3 ч.
MSI косвенно подтвердила совместимость процессоров AMD Zen 6 с платами AM5 4 ч.
Почти все новые iPhone разошлись лучше ожиданий — только одна модель не снискала популярности 5 ч.
HP представила 49-дюймовый офисный монитор Series 5 Pro с выдвижной веб-камерой и геймерскими характеристиками 5 ч.
Японцы научили ИИ видеть сквозь стены при помощи Wi-Fi 5 ч.
iPhone 17 Pro обвесили кулерами для SSD — и он выдержал стресс-тест почти без тротлинга 6 ч.
Продажи Tesla рванули до исторического рекорда, но впереди — резкий спад 6 ч.