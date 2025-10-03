В России стартовал предзаказ на смартфоны Huawei nova 14 с «ультрареалистичной камерой» и ценой от 40 тыс. рублей

3 октября 2025 года российские ретейлеры начали принимать предзаказы на новую линейку смартфонов Huawei nova 14, в которую входят модели nova 14 Pro и nova 14. Ключевые особенности серии — улучшенные камеры и расширенные функции искусственного интеллекта, такие как интеллектуальное управление жестами и выбор лучших кадров с помощью ИИ.

Huawei nova 14 Pro оснащён камерой с возможностью «ультрареалистичной съёмки», которая ранее применялась только во флагманских моделях Huawei. Камера устройства обеспечивает более точную цветопередачу и высокую детализацию снимков. Смартфон поддерживает высокоскоростную съёмку на основную и фронтальную камеры, а также получил двойную фронтальную камеру с основным модулем на 50 Мп и портретным макрообъективом на 8 Мп.

Среди интеллектуальных функций Huawei nova 14 Pro — управление жестами без касания экрана, автоматический выбор оптимального выражения лица на фото и возможность удаления лишних объектов. Также реализована интеграция с AI-ассистентом, который помогает редактировать и переписывать тексты прямо в заметках смартфона.

Модель Huawei nova 14 рассчитана на более молодую аудиторию и отличается плоским OLED-экраном в отличие от загнутого по краям у nova 14 Pro. Основная камера также получила модуль на 50 Мп, а фронтальная камера поддерживает высокое разрешение для создания качественного контента. Среди особенностей — умная кнопка управления и настраиваемые быстрые операции. Обе модели оснащены аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge Turbo 100 Вт.

HUAWEI nova 14 Pro (12 + 512 Гбайт) предлагается за 54 999 рублей, модель nova 14 (12 + 512 Гбайт) — за 42 999 рублей, а версия nova 14 с 256 Гбайт памяти — за 39 999 рублей. Для первых покупателей обещаны скидки и бонусы.