Сегодня 03 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... В России стартовал предзаказ на смартфон...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В России стартовал предзаказ на смартфоны Huawei nova 14 с «ультрареалистичной камерой» и ценой от 40 тыс. рублей

3 октября 2025 года российские ретейлеры начали принимать предзаказы на новую линейку смартфонов Huawei nova 14, в которую входят модели nova 14 Pro и nova 14. Ключевые особенности серии — улучшенные камеры и расширенные функции искусственного интеллекта, такие как интеллектуальное управление жестами и выбор лучших кадров с помощью ИИ.

Huawei nova 14 Pro оснащён камерой с возможностью «ультрареалистичной съёмки», которая ранее применялась только во флагманских моделях Huawei. Камера устройства обеспечивает более точную цветопередачу и высокую детализацию снимков. Смартфон поддерживает высокоскоростную съёмку на основную и фронтальную камеры, а также получил двойную фронтальную камеру с основным модулем на 50 Мп и портретным макрообъективом на 8 Мп.

Среди интеллектуальных функций Huawei nova 14 Pro — управление жестами без касания экрана, автоматический выбор оптимального выражения лица на фото и возможность удаления лишних объектов. Также реализована интеграция с AI-ассистентом, который помогает редактировать и переписывать тексты прямо в заметках смартфона.

Модель Huawei nova 14 рассчитана на более молодую аудиторию и отличается плоским OLED-экраном в отличие от загнутого по краям у nova 14 Pro. Основная камера также получила модуль на 50 Мп, а фронтальная камера поддерживает высокое разрешение для создания качественного контента. Среди особенностей — умная кнопка управления и настраиваемые быстрые операции. Обе модели оснащены аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge Turbo 100 Вт.

HUAWEI nova 14 Pro (12 + 512 Гбайт) предлагается за 54 999 рублей, модель nova 14 (12 + 512 Гбайт) — за 42 999 рублей, а версия nova 14 с 256 Гбайт памяти — за 39 999 рублей. Для первых покупателей обещаны скидки и бонусы.

Теги: huawei, смартфон
huawei, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3
Почти все новые iPhone разошлись лучше ожиданий — только одна модель не снискала популярности
Приложение Sora стало хитом скачиваний в App Store, несмотря на ограниченный доступ
Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora
В открытый доступ попало ещё больше материалов отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic 52 мин.
Соавторы инди-хита Peak анонсировали Crashout Crew — безумную кооперативную игру про работу на вилочных погрузчиках 3 ч.
МВД РФ рассказали, где безопаснее всего хранить фото документов и пароли 4 ч.
OpenAI: Маск прикрывает провалы xAI громкими исками к бывшим сотрудникам 4 ч.
В Threads появились «Сообщества» для общения по интересам 8 ч.
ИИ-браузер Perplexity Comet стал доступен бесплатно для всех — прежде требовалась подписка за $200 в месяц 11 ч.
Starbreeze в честь второй годовщины Payday 3 объявила об отмене обещанного офлайн-режима, о котором фанаты просили с самого релиза 14 ч.
Epic Games Store устроил раздачу неовикторианского выживания Nightingale от команды бывшего руководителя BioWare 16 ч.
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер 18 ч.
Facebook и Instagram обязали вернуть хронологические ленты в качестве стандартных, но только в Нидерландах 18 ч.
Strava обвинила Garmin в нарушении патентов и требует запретить продажу её часов и велокомпьютеров 2 мин.
«Джеймс Уэбб» запечатлел во всех деталях джет чёрной дыры M87* — «световой меч», длиною в тысячи световых лет 7 мин.
Microsoft мечтает об отказе от чипов Nvidia и AMD в пользу собственных чипов, но не скоро 2 ч.
В России стартовал предзаказ на смартфоны Huawei nova 14 с «ультрареалистичной камерой» и ценой от 40 тыс. рублей 2 ч.
ИИ-ажиотаж не спадает: за день капитализация мировых чипмейкеров взлетела на $200 млрд 2 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova 14 Pro: покажет все как есть 3 ч.
Giga Computing представила серверы с Arm-чипами AmpereOne M для ИИ-инференса 3 ч.
Власти Тайваня поддержат компании, строящие предприятия в США 3 ч.
Российские операторы связи начали продавать «чистые» номера — их нет в спам-рассылках 4 ч.
Американский проект по строительству крупного ЦОД в ОАЭ забуксовал, даже не стартовав 5 ч.