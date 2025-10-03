Сегодня 03 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Strava обвинила Garmin в нарушении патен...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Strava обвинила Garmin в нарушении патентов и требует запретить продажу её часов и велокомпьютеров

Strava, сервис для отслеживания физической активности поклонников фитнеса и тренировочного процесса спортсменов, подал в суд на своего давнего партнёра Garmin в связи с нарушением его патентов. В иске выдвинуто требование полного запрета на продажу большей части текущей линейки фитнес- и велогаджетов Garmin.

Источник изображения: Jay Miller/unsplash.com

Источник изображения: Jay Miller/unsplash.com

Strava обвинила Garmin в нарушении двух патентов на функции, связанные с отслеживанием маршрутов тренировок: сегменты — участки маршрутов, где спортсмены могут сравнивать время, и тепловые карты, показывающие популярные зоны активности. Также компания утверждает, что Garmin нарушила генеральное соглашение о сотрудничестве, разработав собственную функцию тепловых карт. Кроме того, Garmin обвиняется в использовании запатентованной технологии сегментации Strava для создания конкурирующей системы, охватывающей платформу Garmin Connect и экосистему оборудования.

В связи с этим Strava добивается постоянного судебного запрета на продажу или предложение Garmin любых продуктов, предоставляющих функции сегментов или тепловых карт, включая платформу Garmin Connect для отслеживания фитнеса и большинство устройств Garmin, в том числе велокомпьютеры Edge, а также умные часы Forerunner, Fenix и Epix. Strava настаивает на запрете, утверждая, что «одной денежной компенсации недостаточно».

Как отметил ресурс Engadget, иск стал полной неожиданностью, поскольку Strava и Garmin — два крупных партнёра на рынке фитнес-технологий, которые сотрудничают уже около десяти лет и их платформы тесно интегрированы. Странно также то, что нарушения в которых обвиняется Garmin, по утверждению Strava, начались давно, а компания только сейчас решила с ними бороться.

Представитель Strava сообщил The Verge, что Garmin отклонила неоднократные попытки Strava решить вопрос о нарушении авторских прав во внесудебном порядке, вынудив её подать иск. «Мы не намерены предпринимать какие-либо действия, которые могли бы помешать пользователям Garmin синхронизировать свои данные со Strava, и надеемся, что Garmin будет так же ценить наших общих пользователей», — подчеркнул представитель истца.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Garmin выпустила смарт-часы Venu 4 — улучшенные функции, светодиодный фонарик и цена от $550
Новые детские умные часы Garmin Bounce 2 с отслеживанием и двусторонней связью оценены в $300
Garmin представила смарт-часы Fenix 8 Pro с поддержкой сотовой и спутниковой связи, но есть нюанс
YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная
Apple, Google и Meta✴ ответят в суде за рекламу вызывающих зависимость игр-казино
Редактор видео Adobe Premiere стал доступен на iOS — бесплатно
Теги: strava, garmin, судебные разбирательства
strava, garmin, судебные разбирательства
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3
«Джеймс Уэбб» запечатлел во всех деталях джет чёрной дыры M87* — «световой меч», длиною в тысячи световых лет
Приложение Sora стало хитом скачиваний в App Store, несмотря на ограниченный доступ
Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora
Почти все новые iPhone разошлись лучше ожиданий — только одна модель не снискала популярности
«Выглядит словно Demon's Souls на движке Doom»: сюрреалистический шутер Mohrta получил новый геймплейный трейлер и дату выхода в Steam 4 мин.
Технологии Google губят традиционные сайты — спасительные меры могут сделать только хуже 34 мин.
ВМС США с головой погрузились в облако Microsoft Azure и никак не могут выбраться 43 мин.
2 миллиарда убитых зомби за 25 миллионов часов: разработчики Dying Light: The Beast раскрыли статистику игроков за первые дни после релиза 50 мин.
В открытый доступ попало ещё больше материалов отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic 3 ч.
Соавторы инди-хита Peak анонсировали Crashout Crew — безумную кооперативную игру про работу на вилочных погрузчиках 4 ч.
МВД РФ рассказали, где безопаснее всего хранить фото документов и пароли 5 ч.
OpenAI: Маск прикрывает провалы xAI громкими исками к бывшим сотрудникам 5 ч.
В Threads появились «Сообщества» для общения по интересам 9 ч.
ИИ-браузер Perplexity Comet стал доступен бесплатно для всех — прежде требовалась подписка за $200 в месяц 13 ч.
У планеты-изгоя проснулся аппетит уровня звезды: она внезапно стала поглощать 6 млрд тонн вещества в секунду 11 мин.
Western Digital похвалилась, что уже может выпускать 44-Тбайт HDD с HAMR тысячами, но пока не будет 26 мин.
CPU двойного назначения: SiPearl анонсировала 80-ядерный Arm-процессор Athena1 2 ч.
Fujitsu внедрит технологии Nvidia в суперкомпьютеры на собственных процессорах 2 ч.
Strava обвинила Garmin в нарушении патентов и требует запретить продажу её часов и велокомпьютеров 2 ч.
Microsoft мечтает об отказе от чипов Nvidia и AMD в пользу собственных чипов, но не скоро 3 ч.
В России стартовал предзаказ на смартфоны Huawei nova 14 с «ультрареалистичной камерой» и ценой от 40 тыс. рублей 4 ч.
ИИ-ажиотаж не спадает: за день капитализация мировых чипмейкеров взлетела на $200 млрд 4 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova 14 Pro: покажет все как есть 4 ч.
Giga Computing представила серверы с Arm-чипами AmpereOne M для ИИ-инференса 4 ч.