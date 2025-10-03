Strava обвинила Garmin в нарушении патентов и требует запретить продажу её часов и велокомпьютеров

Strava, сервис для отслеживания физической активности поклонников фитнеса и тренировочного процесса спортсменов, подал в суд на своего давнего партнёра Garmin в связи с нарушением его патентов. В иске выдвинуто требование полного запрета на продажу большей части текущей линейки фитнес- и велогаджетов Garmin.

Strava обвинила Garmin в нарушении двух патентов на функции, связанные с отслеживанием маршрутов тренировок: сегменты — участки маршрутов, где спортсмены могут сравнивать время, и тепловые карты, показывающие популярные зоны активности. Также компания утверждает, что Garmin нарушила генеральное соглашение о сотрудничестве, разработав собственную функцию тепловых карт. Кроме того, Garmin обвиняется в использовании запатентованной технологии сегментации Strava для создания конкурирующей системы, охватывающей платформу Garmin Connect и экосистему оборудования.

В связи с этим Strava добивается постоянного судебного запрета на продажу или предложение Garmin любых продуктов, предоставляющих функции сегментов или тепловых карт, включая платформу Garmin Connect для отслеживания фитнеса и большинство устройств Garmin, в том числе велокомпьютеры Edge, а также умные часы Forerunner, Fenix и Epix. Strava настаивает на запрете, утверждая, что «одной денежной компенсации недостаточно».

Как отметил ресурс Engadget, иск стал полной неожиданностью, поскольку Strava и Garmin — два крупных партнёра на рынке фитнес-технологий, которые сотрудничают уже около десяти лет и их платформы тесно интегрированы. Странно также то, что нарушения в которых обвиняется Garmin, по утверждению Strava, начались давно, а компания только сейчас решила с ними бороться.

Представитель Strava сообщил The Verge, что Garmin отклонила неоднократные попытки Strava решить вопрос о нарушении авторских прав во внесудебном порядке, вынудив её подать иск. «Мы не намерены предпринимать какие-либо действия, которые могли бы помешать пользователям Garmin синхронизировать свои данные со Strava, и надеемся, что Garmin будет так же ценить наших общих пользователей», — подчеркнул представитель истца.