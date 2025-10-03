«Выглядит словно Demon's Souls на движке Doom»: сюрреалистический шутер Mohrta получил новый геймплейный трейлер и дату выхода в Steam

Дуэт инди-разработчиков, известных под псевдонимами Scumhead и Osiol, объявил дату выхода своего сюрреалистического фэнтезийного шутера Mohrta на базе GZDoom — движка классических Doom, адаптированном для современных ОС.

События Mohrta развернутся в фэнтезийном мире, поражённом Великой Странностью (Great Strange) — изобилующей сверхъестественными феноменами зоной, которая в последнее время начала активно расширяться.

На расследование причин экспансии военная группировка The Hayward, долгие годы сдерживавшая распространение аномалий внутри Странности, отправляет Hayward Generation VII 81363-7 — труп, закованный в броню и оживлённый магией.

Скриншоты

Игрокам предстоит в любом порядке исследовать пять уникальных и причудливых измерений (по структуре Mohrta напоминает Demon’s Souls), сражаться с ужасными монстрами (свыше 50 разновидностей) и более 20 чем богоподобными боссами.

Обещают непохожий на другие приключенческий шутер, густую потустороннюю атмосферу, огромный выбор оружия (средневековое, современное, огнестрельное, уникальное) и странных, но обаятельных персонажей.

Как стало известно из геймплейного трейлера выше, Mohrta поступит в продажу уже 14 октября для Steam (имеется демо) и itch.io. Стоимость составит $20. Судя по странице в сервисе Valve, игра будет поддерживать только английский язык.

Зрители оценили необычный визуальный стиль Mohrta и обрадовались близости релиза. Проектом остался впечатлён и редактор PC Gamer Тед Литчфилд (Ted Litchfield): «Выглядит словно Demon's Souls на движке Doom».