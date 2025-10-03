У планеты-изгоя проснулся аппетит уровня звезды: она внезапно стала поглощать 6 млрд тонн вещества в секунду

Учёные обнаружили, что блуждающая в межзвёздном пространстве планета-изгой внезапно начала поглощать необычно большие массы вещества — это открытие указывает на то, что звёзды и планеты могут быть сильнее похожи друг на друга, чем считалось ранее.

Астрономы обратили внимание на необычно «прожорливую» блуждающую планету, которая ежесекундно поглощает 6 млрд тонн газа и пыли. Это размывает грань между планетами и звёздами, давая основания предположить, что они могут формироваться схожим образом. Находящиеся в свободном полёте газовые гиганты вне звёздных систем, вероятно, чрезвычайно распространены — их может оказаться больше, чем звёзд, которые мы видим в галактике. Но астрономы до сих пор не могут утверждать, как именно они формируются: в звёздной системе, из которой впоследствии выбрасываются, или самостоятельно — как звёзды.

Феноменальный скачок роста у планеты-изгоя Cha 1107-7626 обнаружили учёные Палермской астрономической обсерватории (Италия). Впервые она привлекла внимание астрономов в 2008 году, поскольку вокруг неё сформировалось нечто, напоминающее примитивный планетарный диск. В апреле этого года итальянские исследователи начали наблюдать за этой планетой при помощи «Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории» (VLT) в Чили. В июне она внезапно начала поглощать вещество в десять раз быстрее, чем прежде, и это продолжалось следующие два месяца. Планета достигла скорости роста, которая ранее наблюдалась только у звёзд, подобных Солнцу, масса которого в сто раз больше.

Объяснить такую скорость роста может разве что механизм, аналогичный наблюдаемому у звёзд: вещество из скопления газа и пыли направляется через узкий канал, сформированный сильными магнитными полями. Но это не объясняет резкого скачка в величине поглощаемой массы. А это значит, что звёзды и планеты больше похожи друг на друга, чем считалось ранее, и разницу между ними установить уже не так просто.