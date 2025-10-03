Устройство Ampinel добавит видеокартам то, чего лишила их Nvidia — балансировку питания для защиты от расплавления

На многих передовых видеокартах сегодня используется 12+4-контактный разъём питания 12VHPWR, и это не идеальное решение, потому что известны случаи его оплавления. Немецкая Aqua Computer предложила своё решение — устройство Ampinel, которое производит балансировку тока, предотвращая перегрев.

Инциденты с оплавлением 12+4-контактного разъёма начали возникать ещё с эпохи видеокарт Nvidia GeForce RTX 4000. По основной версии, Nvidia удалила с них схему балансировки нагрузки, которая была у GeForce RTX 3000 — у тех разъёмы питания не плавились. Есть мнение, что компания сделала это ради снижения производственных затрат. Большинство существующих решений ограничиваются простым контролем величины тока или температуры в рамках заданных значений. Ampinel же является активным компонентом и включает в себя шестиканальный балансировщик для равномерного распределения нагрузки по всем жилам кабеля питания. Обнаружив превышение тока в 7,5 А, Ampinel производит перераспределение нагрузки, предотвращая тем самым перегрев и оплавление разъёма.

На корпусе Ampinel имеется компактный OLED-дисплей с разрешением 128 × 64 пикселей, на который выводится величина силы тока для каждой из шести 12-В линий. При превышении номинального значения на одной из линий устройство издаёт громкий звук — около 85 дБ, что сопоставимо с шумом города, газонокосилки или проезжающего в 5–10 м грузовика. Настройка Ampinel производится при помощи комплектного приложения Aquasuite — оно не повлияет на срабатывание аварийного отключения, а также подачу звукового и визуального сигналов. Приложение пригодится для сохранения персональных настроек компонента или включения мониторинга с выводом в Windows. В Ampinel предусмотрена восьмиуровневая система оповещения Aquasuite, которую можно настроить индивидуально, выбрав визуальные и звуковые сигналы для каждого уровня.

Доступны и другие функции, например, автоматическое завершение работы ПО, которое вызывает повышенные нагрузки, отключение системы, питания или самого сенсора. Предзаказы откроются в ближайшее время — стоимость Ampinel составит €79,90; в открытую продажу устройство поступит в середине ноября, а в будущем может появиться и его белая версия.