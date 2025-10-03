В России вскоре поступит в продажу защищённый смартфон Honor X9d с батареей на 8300 мА·ч

В России вскоре поступит в продажу смартфон среднего ценового сегмента Honor X9d, отличающийся сверхпрочным корпусом и ёмкой батареей. Об этом сообщил ресурс Hi-Tech Mail, попутно раскрыв цену грядущей новинки.

Honor X9d оснащён 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1200 × 2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 кд/м². Дисплей обеспечивает 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3 с отображением 1,07 млрд оттенков. Также заявлена ШИМ-регулировка яркости с частотой 3840 Гц и поддержка фирменной технологии защиты зрения Honor Eye Comfort, которая снижает уровень синего излучения, уменьшая нагрузку на глаза при длительном использовании. Функция динамического затемнения Dynamic Dimming обеспечивает адаптацию параметров экрана под конкретные задачи.

Смартфон обладает корпусом с повышенной прочностью и расширенной защитой от воздействия внешней среды, соответствуя стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Это означает, что Honor X9d способен выдерживать без утраты работоспособности падения с высоты до 2,5 м и погружение в воду с температурой до 85 °C.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 8300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Производительность Honor X9d обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 вместе с 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 Гбайт в базовой версии.

Для фото- и видеосъёмки предусмотрена основная 108-мегапиксельная камера с поддержкой оптической стабилизации, дополненная 5-мегапиксельным сенсором со сверхширокоугольным объективом, а также фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

Спецификации новинки также включают подэкранный сканер отпечатков пальцев и чип NFC. Смартфон работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15 с интеллектуальными функциями, такими как распознавание и перевод речи, создание и редактирование текстов, взаимодействие с визуальным контентом и защита от поддельного видео.

Honor X9d поступит в продажу 13 октября по цене от 33 900 рублей.