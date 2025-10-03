Сегодня 03 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Драйверы AMD, вероятно, решила одну из самых серь...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

AMD, вероятно, решила одну из самых серьезных проблем с генерацией кадров

AMD работает над улучшением своей технологии генерации кадров AFMF (AMD Fluid Motion Frames). В предварительной версии драйвера PyTorch Preview Edition 25.120.01.14 для Windows была обнаружена новая функция под названием Fast Motion Response, недоступная в стандартных публичных версиях драйвера Adrenalin.

Источник изображения: Wccftech

Источник изображения: Wccftech

AMD Fluid Motion Frames — это функция генерации кадров на уровне драйвера, которую можно включить для каждой игры отдельно. Она не требует поддержки разработчиков игр и позволяет интерполировать дополнительные кадры, фактически удваивая частоту кадров в играх, которые в противном случае никогда бы не получили официальную поддержку генерации кадров. У функции есть свои недостатки, но она стала широко используемой, особенно в эмуляторах и на маломощных устройствах, таких как игровые портативные консоли.

В стандартном драйвере AMD Adrenalin 25.9.2 функция AFMF 2 предлагает два переключателя: «Поиск» и «Производительность». Переключатель «Поиск» отдаёт приоритет качеству изображения и плавности для дисплеев с высоким разрешением (1440p и выше), а переключатель «Производительность» снижает программную нагрузку AFMF на менее производительном оборудовании — слабых настольных видеокартах и встроенной графике.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Новая настройка Fast Motion Response в AFMF 2 в составе предварительной версии драйвера PyTorch Preview Edition 25.120.01.14, призвана улучшить обработку динамичных сцен в играх, где технология генерации кадров может создавать артефакты. Функция предлагает два режима работы:

  • Repeat Frame (Повтор кадра) — предназначен для сохранения качества путём повтора последнего кадра, что сводит к минимуму такие артефакты, как двоение или размытие;
  • Blended Frame (Смешанный кадр) — смешивает последовательные кадры для повышения общей плавности игрового процесса, но за счёт возможного размытия в динамичных сценах.

Текущая предварительная версия драйвера PyTorch Preview Edition 25.120.01.14 для Windows поддерживает только видеокарты Radeon RX 7000 и RX 9000. Скачать драйвер можно здесь.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
RTX 5090 в 26 раз быстрее Radeon HD 5870: большой тест 180 видеокарт, вышедших с 2009 по 2025 год
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Battlefield 6 и обновления FBC: Firebreak
Radeon RX 9070 перепрошили BIOS'ом от RX 9070 XT — карта ускорилась на 8–25 %
Intel признала устаревшей встроенную графику Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake — драйверы будут выходить реже
AMD выпустила драйвер с поддержкой Radeon RX 7700 и Dying Light: The Beast
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Dying Light: The Beast
Теги: amd fluid motion frames, генерация кадров, драйвер, pytorch
amd fluid motion frames, генерация кадров, драйвер, pytorch
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Японцы научили ИИ видеть сквозь стены при помощи Wi-Fi
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3
В Steam и VK Play стартовала открытая «альфа» Ncore — футуристического шутера про гладиаторов далёкого будущего на мультиарене
«Джеймс Уэбб» запечатлел во всех деталях джет чёрной дыры M87* — «световой меч», длиною в тысячи световых лет
AMD, вероятно, решила одну из самых серьезных проблем с генерацией кадров 28 мин.
Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming скоро станет бесплатным, но есть нюанс 37 мин.
Слухи: ремейк культовой Halo: Combat Evolved создаётся на гибридном движке при участии студии в ответе за The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 2 ч.
Microsoft устранила ещё два препятствия, мешавших обновиться до Windows 11 25H2 2 ч.
Google объяснила, как Android будет блокировать приложения от непроверенных разработчиков — и как это обойти 2 ч.
Microsoft предсказала биологические угрозы «нулевого дня» из-за ИИ 3 ч.
Обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу пользователей всех игр на Unity с 2017 года 4 ч.
Cloudflare обновила robots.txt: теперь сайты могут запретить ИИ-чат-ботам воровать контент 4 ч.
Джефф Безос: ИИ — это «промышленный пузырь», но он поможет человечеству 5 ч.
Боссы в Resident Evil Requiem проверят не навыки стрельбы, а смекалку игроков 7 ч.
Samsung представит гарнитуру смешанной реальности на Android XR уже в этом месяце 31 мин.
Thermal Grizzly представила эффективные термопрокладки Minus Pad extreme 2 и очень пластичные Minus Pad High Compression 56 мин.
Kodak впервые за годы выпустила новые плёнки Kodacolor — и сама займётся их продажей 2 ч.
До 2,8 МВт за 45 с: Rolls-Royce представила газовый генератор mtu 20V4000 L64 для дата-центров 3 ч.
UKPN начнёт отапливать дома британских малоимущих кластерами из сотен Raspberry Pi 4 ч.
В лучших ИИ-ускорителях Huawei нашли чипы TSMC, Samsung и SK hynix, которых в Китае быть не должно 5 ч.
Задержки поставок ИИ-чипов в ОАЭ на десятки миллиардов долларов расстраивают NVIDIA 5 ч.
Видео: электромобиль Xiaomi SU7 сам включился и попытался сбежать от хозяев 6 ч.
В MIT на порядок улучшили батарею из бетона — фундамент сможет питать дом в течение суток и дольше 6 ч.
В России вскоре поступит в продажу защищённый смартфон Honor X9d с батареей на 8300 мА·ч 6 ч.