AMD, вероятно, решила одну из самых серьезных проблем с генерацией кадров

AMD работает над улучшением своей технологии генерации кадров AFMF (AMD Fluid Motion Frames). В предварительной версии драйвера PyTorch Preview Edition 25.120.01.14 для Windows была обнаружена новая функция под названием Fast Motion Response, недоступная в стандартных публичных версиях драйвера Adrenalin.

AMD Fluid Motion Frames — это функция генерации кадров на уровне драйвера, которую можно включить для каждой игры отдельно. Она не требует поддержки разработчиков игр и позволяет интерполировать дополнительные кадры, фактически удваивая частоту кадров в играх, которые в противном случае никогда бы не получили официальную поддержку генерации кадров. У функции есть свои недостатки, но она стала широко используемой, особенно в эмуляторах и на маломощных устройствах, таких как игровые портативные консоли.

В стандартном драйвере AMD Adrenalin 25.9.2 функция AFMF 2 предлагает два переключателя: «Поиск» и «Производительность». Переключатель «Поиск» отдаёт приоритет качеству изображения и плавности для дисплеев с высоким разрешением (1440p и выше), а переключатель «Производительность» снижает программную нагрузку AFMF на менее производительном оборудовании — слабых настольных видеокартах и встроенной графике.

Новая настройка Fast Motion Response в AFMF 2 в составе предварительной версии драйвера PyTorch Preview Edition 25.120.01.14, призвана улучшить обработку динамичных сцен в играх, где технология генерации кадров может создавать артефакты. Функция предлагает два режима работы:

Repeat Frame (Повтор кадра) — предназначен для сохранения качества путём повтора последнего кадра, что сводит к минимуму такие артефакты, как двоение или размытие;

Blended Frame (Смешанный кадр) — смешивает последовательные кадры для повышения общей плавности игрового процесса, но за счёт возможного размытия в динамичных сценах.

Текущая предварительная версия драйвера PyTorch Preview Edition 25.120.01.14 для Windows поддерживает только видеокарты Radeon RX 7000 и RX 9000. Скачать драйвер можно здесь.