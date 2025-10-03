В Китае собрали крупнейший в мире плавучий ветрогенератор — его ротор охватывает площадь семи футбольных полей

Китай уже не удивляет крупнейшими в мире стационарными ветрогенераторами с лопастями, взлетающими в небо выше Эйфелевой башни. Настал черёд создавать гигантские морские плавающие ветряки, чтобы собирать ветер вдали от берега. Для этого генераторы должны, подобно поплавкам, балансировать на поверхности морей, невзирая на силу волн и ветра. И это вызов, который инженеры из Китая приняли от природы.

Как сообщили китайские СМИ, в Гуанси-Чжуанском (Guangxi Zhuang) автономном районе на юге Китая, в порту Бэйхай завершена сборка крупнейшей в мире моноблочной плавучей морской ветроэнергетической установки мощностью 16 МВт. Этот проект, реализованный в рамках стратегии развития морской экономики и перехода к экологически чистой энергетике, в очередной раз подчеркнул технологическую независимость Китая в сфере обуздания энергии ветра. Все ключевые компоненты системы — от швартовных тросов и редукторов турбины до систем управления балластом — произведены на китайских заводах. В целом установка представляет собой значительный шаг в глобальном развитии морской ветроэнергетики, где Китай стремится минимизировать зависимость от импорта технологий.

Ротор турбины диаметром 252 м охватывает площадь, эквивалентную семи футбольным полям, что делает её одной из самых больших конструкций в отрасли. Ожидаемая годовая выработка электроэнергии составит около 44,7 ГВт·ч, чего достаточно для снабжения более 4000 среднестатистических американских домохозяйств. Такая производительность подчёркивает потенциал плавучих установок для глубоководных зон, где традиционные фиксированные фундаменты неэффективны либо невозможны.

Уникальной особенностью турбины является первая в Китае динамическая система балласта на полупогружаемой платформе. Она состоит из трёх колонн с резервуарами, в которые вода автоматически закачивается или сливается для корректировки центра тяжести в зависимости от ветра и волн. Это минимизирует риски опрокидывания, снижает вероятность аварийных остановок и повышает общую эффективность работы турбины. Вскоре платформа будет отбуксирована на глубину свыше 50 метров для тестирования и последующего подключения к электросети, что откроет путь к коммерческой эксплуатации.

Проектом руководит государственная корпорация China Three Gorges Corporation, известная строительством крупнейшей в мире гидроэлектростанции — плотины «Три ущелья». Этот проект резко выделяется на фоне первой коммерческой плавучей ветровой фермы в Шотландии мощностью 30 МВт (запущена в работу в 2017 году) и состоящей из пяти отдельных ветряков. По данным Global Energy Monitor, за первые полгода 2025 года страна нарастила мощности морских ветряных установок на 4,4 ГВт, что превышает прошлогодний итог за весь год. Такие инициативы поддерживают амбициозные цели Китая, включая достижение углеродной нейтральности к 2060 году.