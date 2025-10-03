Сегодня 03 октября 2025
Keenetic ушёл из России — вместо него теперь Netcraze, но для пользователей ничего не поменялось

Компания «Неткрейз», прежде известная как «Кинетик», сообщила о ребрендинге. Она начала поставлять в Россию и остальные страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сетевое оборудования под своей новой маркой Netcraze вместо Keenetic, которая использовалась прежде.

Источник изображений: Netcraze

«Неткрейз» заверила клиентов, что будет и дальше соблюдать все обязательства по поддержке и обслуживанию продукции Keenetic, реализованной в ЕАЭС как до переименования компании, так и после. Переход на новый бренд никак не повлияет на качество гарантийного сервиса, который оказывает компания ООО «Неткрейз Сервис» (ранее ООО «Кинетик Сервис»).

Выпуск продукции под новым брендом позволит компании консолидировать позиции на рынке и расширить линейку продукции как для домашних пользователей, так и для корпоративного сегмента.

Портфолио Netcraze будет включать роутеры, коммутаторы, точки доступа, адаптеры и другие сетевые устройства. Для удобства пользователей и повышения узнаваемости модельный ряд Netcraze наследует ключевые функции и характеристики продукции Keenetic, включая названия моделей, дизайн, стиль упаковки, а также полную совместимость с локальными (такими как Mesh Wi-Fi) и облачными (единое мобильное приложение и RMM) экосистемами. Устройства Netcraze и Keenetic будут полностью взаимозаменяемы, с идентичными обязательствами по поддержке, обновлению и сервису.

Netcraze Ultra NC-1812

Среди первых моделей, поставляемых под брендом Netcraze, стоит отметить флагманский интернет-центр Ultra NC-1812 с поддержкой Wi-Fi 7 и сетевым интерфейсом 10 Гбит/с, а также интернет-центры Speedster 4G+ NC-2911 и Hopper 4G+ NC-2312, оборудованные встроенным модемом LTE Cat. 6. Также предлагается точка доступа Orbiter 6 NAP-630, унаследовавшая от популярных Keenetic Voyager/Orbiter Pro минималистичный дизайн.

Теги: keenetic, netcraze, бренд, роутер, точка доступа
