Роскомнадзор обязал добавить своего бота в администраторы всех Telegram-каналов от 10 000 подписчиков

Теперь после регистрации канала в Telegram блогеры должны запускать и предоставлять права администратора канала специальному боту Роскомнадзора. Эта процедура необходима для подтверждения владения регистрируемым каналом. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

«После подачи заявления на регистрацию через портал “Госуслуг” необходимо обязательно из своего аккаунта в Telegram запустить специальный бот. Это единственный способ подтверждения для Telegram владения вами регистрируемым каналом. После запуска бота полученный на “Госуслугах” номер регистрации сверяется с введённым в бот. Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В сообщении также сказано, что пропуск этого шага будет расцениваться как формальный отказ от прохождения процедуры подтверждения владения каналом. В этом случае владельцу придётся проходить процедуру заново. По данным Роскомнадзора, с января по июнь нынешнего года рекламодатели потратили на продвижение в Telegram 6,7 млрд рублей, что на 54 % больше показателя за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, процесс регистрации Telegram-каналов должны проходить владельцы ресурсов с аудиторией более 10 000 подписчиков. Из пользовательской инструкции к боту Роскомнадзора следует, что он создан для помощи в регистрации Telegram-каналов в соответствии с законом № 303-ФЗ от 8 августа 2024 года и получения для них пометки «А+». Упомянутый закон обязывает каналы и страницы с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрироваться в перечне Роскомнадзора. В противном случае на таких страницах будет запрещено размещать рекламу, а другим пользователям — делать репосты публикаций.

Для использования бота потребуется регистрация на портале «Госуслуг», где можно получить номер заявления. Само заявление можно подать на портале в течение 10 дней с момента, когда количество подписчиков регистрируемого канала или страницы превысило 10 000 человек. Владелец канала должен передать боту номер телефона, на который зарегистрирован Telegram-аккаунт. Он должен совпадать с номером, указанным при регистрации канала на портале «Госуслуг». После этого бота нужно добавить в число администраторов регистрируемого канала и выдать ему права на добавление участников. В дополнение к этому боту нужно передать ссылку на регистрируемый канал и номер заявления, полученный при регистрации.

Отмечается, что все участники канала с ролью «Администратор» или «Владелец» должны передать в бот свои номера. При добавлении в канал новых администраторов или изменении владельца всем новым участникам также нужно передавать в бот свои номера. Бота Роскомнадзора нельзя удалять из канала или лишать выданных прав — это следует из инструкции ведомства. Требование Роскомнадзора по использованию бота для подтверждения владения каналом является технической процедурой, регулируемой ст. 10.2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также приказами РКН.

Управляющий партнёр компании AVG Legal Алексей Гавришев сообщил, что в случае, если канал уже прошёл регистрацию ранее, повторного подтверждения делать не требуется, поскольку требование Роскомнадзора не имеет обратной силы. Ведомство применяет новый порядок только к будущим регистрациям. Он отметил, что с юридической точки зрения регистрация Telegram-канала является обязанностью раскрыть владельца, и Роскомнадзор вправе требовать подтверждения через технические средства, поскольку так обеспечивается привязка конкретного физического или юридического лица к каналу.

По мнению эксперта, бот не даёт Роскомнадзору возможности менять или удалять информацию. Подключение бота носит односторонний идентификационный характер. Telegram продолжает оставаться зарубежной платформой, и без отдельного правового механизма регулятор не сможет самостоятельно «править» контент.

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов добавил, что сами по себе возможности бота с правами администратора почти безграничны. Они включают в себя, в том числе, возможность публикации сообщений, редактирование и удаление публикаций, публикацию «историй», их изменение и удаление, а также управление трансляциями, сообщениями канала и добавление администраторов. При этом отмечается, что далеко не все боты требуют максимальных прав, и владелец канала сам решает, какие права следует выдавать.

Эксперт отметил, что на других площадках, например на «Дзене», проверка через бота не требуется: достаточно добавить номер заявления на регистрацию в описание канала. Вероятно, в случае отечественных платформ у регулятора есть больше возможностей для автоматической проверки данных о владельце.

По мнению Сергея Вильянова, идентификация через бота является хорошим и надёжным способом, но он избыточен. «Это всё равно, что при оформлении постоянной регистрации организовать физический визит сотрудника МФЦ с разрешённой опцией остаться на ночь», — считает эксперт.

Теги: telegram, роскомнадзор, идентификация личности
