Компания Apple стремится к 2030 году на уровне цепочек поставок стать углеродно нейтральной, но на этом пути порой встают не только технические и экономические препятствия, но и изменения в законодательстве. По крайней мере, в сентябре следующего года в ЕС вступит в силу закон, запрещающий компании рекламировать углеродную нейтральность своих продуктов, даже если она достигнута.

На этот специфический казус уже обратили внимание некоторые информационные ресурсы, включая 9to5Mac. Через год в Евросоюзе начнёт действовать закон, который запретит компаниям использовать термин «углеродно нейтральный», даже если соответствующий продукт таковым является. Начиная с Watch Series 9, компании Apple удалось добиться немалого прогресса в снижении углеродных выбросов при производстве своих умных часов. Непосредственно выбросы снизились на 80 %, оставшаяся доля выбросов компенсировалась разного рода мерами, которые с точки зрения регуляторов позволяет говорить об углеродной нейтральности.

Как поясняет источник, закон повлияет на обязательства Apple по обозначению экологичности своих продуктов только в ЕС, но она из лучших побуждений решила уже сейчас прекратить называть углеродно нейтральными все свои часы семейства Watch и Mac mini, причём во всём мире. При этом формально компания продолжает сокращать углеродный след своих продуктов, Watch Series 11 за время своего производства и логистики выбрасывают 8,1 кг углекислого газа, что на 200 г меньше по сравнению с предшественниками.