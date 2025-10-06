Acer выпустила видеокарты Radeon RX 9000 Nitro L со умеренным заводским разгоном GPU и сниженным энергопотреблением

Компания Acer выпустила несколько видеокарт Radeon RX 9000 в рамках своей серии Nitro L. От ранее выпущенных моделей Nitro они отличаются частотами, энергопотреблением, а также оформлением.

Хотя производитель официально не сообщил, что означает буква «L» в названии новинок, портал VideoCardz предположил, что речь идёт о так называемых Light-версиях или упрощённых по характеристикам. Внешне же карты не отличаются от моделей Nitro без приставки L.

Модель Acer Radeon RX 9060 XT OC Nitro имеет заявленный показатель энергопотребления 182 Вт и максимальную частоту GPU 3320 МГц. Вариант без разгона имеет энергопотребление 160 Вт (что ниже эталона) и частоту 3230 МГц. Модель Nitro L получила дополнительный заводской разгон, но он ниже, чем у обычной версии Nitro с разгоном. Показатель её энергопотребления составляет 175 Вт, а частота графического процессора заявлена на уровне 3310 МГц. Иными словами, от обычной разогнанной версии версия L отличается лишь на 10 МГц более низкой частотой GPU и на 7 Вт меньшим энергопотреблением.

Портал VideoCardz подготовил таблицу, указывающую на различия между обычными моделями видеокарт Acer Nitro и версиями Nitro L. С ней можно ознакомиться ниже.

Как следует из таблицы, модели Radeon RX 9070 Nitro L также отличаются от обычных моделей Nitro более низкими частотами GPU и показателями энергопотребления. Например, если частота чипа обычной Radeon RX 9070 XT составляет 3,1 ГГц, а показатель энергопотребления заявлен на уровне 340 Вт, то у L-версии той же карты указана частота 3060 МГц и энергопотребление 330 Вт. От обычных моделей Radeon RX 9070 Nitro версии L отличаются сниженной с 2,7 до 2,65 ГГц частотой и уменьшенным с 245 до 238 Вт энергопотреблением.

Это незначительные изменения, но всё же стоит знать, что такие модели существуют. Acer редко освещается в СМИ, поскольку компания обычно не предоставляет образцы видеокарт RX 9000 для прессы. Столкнувшись с этими вариантами видеокарт, имейте в виду, что они медленнее оригинальных моделей.

Компания также выпустила белые версии Nitro Radeon RX 9060 XT OC White Edition с 16 и 8 Гбайт памяти. Уровень их разгона и энергопотребления не отличается от ранее выпущенных вариантов этих карт в чёрном исполнении.