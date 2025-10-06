OnePlus объявила дату выпуска Android 16 для поддерживаемых смартфонов

Компания OnePlus подтвердила глобальный запуск обновлённой операционной системы OxygenOS 16, основанной на базе Android 16. Запуск запланирован на 16 октября. Точный перечень нововведений пока не раскрывается, однако в компании намекнули на расширение функций искусственного интеллекта, разместив в тизере многозначительный значок с фразой OnePlus AI.

Список устройств, которые получат обновление до Android 16, на данный момент не опубликован, однако один из поклонников бренда составил перечень потенциально совместимых моделей на основе прежних заявлений OnePlus. К этому списку добавлены также устройства, чья поддержка считается практически гарантированной с учётом даты их выхода, включая OnePlus Pad 3 и OnePlus 13S.

Ожидаемый перечень устройств включает: OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13T, OnePlus 13S, OnePlus Open, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord 4, OnePlus Nord 3, OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord CE4, OnePlus Nord CE4 Lite, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad Lite, OnePlus Pad 2, OnePlus Pad.

Как подчёркивает 9to5Google, данный список является неофициальным и может быть скорректирован компанией позднее.