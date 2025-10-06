Анонсирован ремастер культового квеста Broken Sword 2: The Smoking Mirror — спустя год после выхода обновлённой первой части

Разработчики из Revolution Software анонсировали Broken Sword: The Smoking Mirror — Reforged, обновлённую версию классического квеста Broken Sword 2: The Smoking Mirror, вышедшего в 1997 году. По случаю анонса был представлен дебютный трейлер.

Как и в случае с ремастером первой части, релиз которой состоялся в сентябре 2024-го, переиздание Broken Sword 2: The Smoking Mirror порадует фанатов серии графикой высокого разрешения, детальной анимацией персонажей и проработанным на «абсолютно новым уровне» окружением.

Ремастер также получил улучшенную схему управления (с полной поддержкой актуальных контроллеров Xbox и PlayStation), но вернуться к старой раскладке можно будет в любой момент. Из прочих технических особенностей стоит упомянуть новый интерфейс, встроенную систему подсказок и улучшенную звуковую дорожку.

Broken Sword 2: The Smoking Mirror — Reforged

Ремастер Broken Sword 2: The Smoking Mirror расскажет таинственную историю, полную интриг и обмана. Главный герой Джордж Стоббарт и его напарница Нико Коллард займутся расследованием деятельности безжалостной наркобанды. Попутно им придётся преодолеть немало трудностей, стать свидетелями жертвенных ритуалов и одолеть злодеев, «которые не остановятся ни перед чем, чтобы осуществить свои злые амбиции».

Broken Sword: The Smoking Mirror — Reforged (локализованное название «Сломанный меч – Дымящееся Зеркало: Перекованное издание») выйдет в начале 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.