Copilot тормозит при запуске нескольких приложений Microsoft Office — и Microsoft не знает, почему

Компания Microsoft изучает баг, из-за которого возникают проблемы в работе ИИ-помощника Copilot при одновременном запуске нескольких приложений пакета Office на одном устройстве. Согласно имеющимся данным, проблема затрагивает пользователей Microsoft 365, которые запускают Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher и Access в одной системе.

Проблема возникает, когда одно приложение Office, например, Excel, уже запустило WebView2, а другое приложение, например, Word, пытается запустить второй экземпляр этого компонента. При этом если закрыть первое приложение, то панель Copilot во втором приложении откроется без каких-либо проблем.

«Несколько клиентов сообщили о проблемах с функциями Office, которые используют WebView2, включая Copilot, Share и Room Finder. Наиболее заметным симптомом является невозможность запуска Copilot при одновременном открытии нескольких приложений Office», — говорится в сообщении Microsoft. Компания уже изучает проблему и уведомит пользователей, когда она будет решена.

Вместе с этим Microsoft работает над устранением ещё одного бага, влияющего на пользователей Microsoft 365. Речь о сбое при запуске классического почтового клиента Outlook, устранить который можно только через службу поддержки Outlook Online. Ранее в этом году Microsoft также исправила ошибку, которая нарушала работу почтового клиента и календаря в Outlook после установки одного из пакетов обновлений для операционной системы. В дополнение к этому была решена проблем со скачками производительности процессора при наборе сообщений в классическом Outlook.