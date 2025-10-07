Microsoft исправила баг, из-за которого в Windows 11 некорректно работала функция «Обновить и завершить работу»

Разработчики из Microsoft устранили давнюю ошибку «Центра обновления Windows» в Windows 11, из-за которой некорректно работала функция «Обновить и завершить работу». Выбор этой опции не приводил к выключению устройства после установки поступивших обновлений. В настоящее время устраняющий этот баг патч тестируется в последних предварительных сборках операционной системы, которые доступны в рамках программы Windows Insider.

Пользователи давно сообщают о том, что функция «Обновить и завершить работу» в Windows 11 на самом деле не выключает компьютер. Вместо этого после установки обновления выполняется перезагрузка и устройство возвращается к экрану блокировки или рабочему столу. О проблеме известно более двух лет и она, судя по всему, затрагивает большую часть пользователей программной платформы. Microsoft так и не раскрыла информацию о том, что стало причиной ненадёжной работы упомянутой функции, но подтвердила, что ошибку удалось исправить.

Проблема устранена в последних тестовых сборках Windows 11, которые доступны участникам программы предварительной оценки на каналах Dev и Beta. Вероятно, общедоступным обновление станет в ближайшие несколько недель. Это хорошая новость, поскольку данная опция является востребованной. Она предназначена для использования в случаях, когда на компьютер загрузилось обновление ОС и после его установки устройство следует выключить.