Новым финансовым директором xAI и X станет выходец из Morgan Stanley

Прошлый финансовый директор xAI проработал в этом стартапе Илона Маска (Elon Musk) всего несколько месяцев, после чего решил попытать счастья у конкурентов в OpenAI. Лишь недавно xAI нашла ему замену, пригласив на пост финансового директора бывшего инвестиционного банкира Энтони Армстронга (Anthony Armstrong).

Источник изображения: xAI

Выходец из Morgan Stanley помогал Маску с подготовкой к покупке Twitter в 2022 году. Эту социальную сеть Маск позже переименовал в X, а недавно вообще объединил с xAI, поэтому Энтони Армстронг в какой-то мере знаком со спецификой работы компаний миллиардера. Армстронг и Маск взаимодействовали и в период нахождения последнего во главе так называемого Департамента правительственной эффективности (DOGE), поэтому нового финансового директора xAI можно считать фигурой, приближённой к Маску. Правительственный департамент новый финансовый директор xAI покинул летом этого года, уже после ухода из него Маска.

Армстронг будет заведовать финансами как xAI, так и социальной сети X, поскольку номинально они объединены, а их общая капитализация оценивается в $113 млрд. В этом году обе компании лишились ряда высокопоставленных руководителей, включая генерального директора X Линду Яккарино (Linda Yaccarino), главу юридического департамента xAI Роберта Кила (Robert Keele) и непосредственно бывшего финансового директора xAI Майка Либераторе (Mike Liberatore).

По факту, как отмечает Financial Times, Антони Армстронг уже работает в xAI на протяжении нескольких недель, и его формальное назначение на должность финансового директора не стало сюрпризом для сотрудников компании. Учётная запись Армстронга на страницах сети X содержит логотип xAI, косвенным образом подтверждая данное назначение, хотя от него лично подобная информация пока не исходила.

xAI сейчас продолжает искать инвесторов, новый раунд финансирования может оценить стартап в $200 млрд, по некоторым данным. На плечи Армстронга также ляжет возвращение бизнеса X к стабильности и прибыльности после массового исхода рекламодателей из-за несогласия с информационной политикой сети и резкими высказываниями Илона Маска в их адрес. Характерно, что действующий финансовый директор X Махмуд Реза Банки (Mahmoud Reza Banki), который провёл на этом посту менее года, также уступит своё место Армстронгу, поэтому руководить бизнесом обеих частей компании в сфере финансов будет один человек.

Теги: xai, twitter x, илон маск, кадровые перестановки, финансовый директор
