Слухи: опубликованный по ошибке трейлер раскрыл дату выхода PowerWash Simulator 2 раньше времени

Пока разработчики из британской студии FuturLab только готовятся объявить дату выхода своего симулятора мойки под давлением PowerWash Simulator 2, трейлер с заветной информацией попал в открытый доступ.

Напомним, релиз PowerWash Simulator 2 ожидался ближе к концу 2025 года, однако в августовском геймплейном трейлере FuturLab уточнила, что речь идёт о текущей осени. Похоже, планы не изменились.

Как подметили пользователи форума Reddit, FuturLab раньше времени опубликовала трейлер с датой выхода PowerWash Simulator 2. Ролик сохранить не успели (видео скрыли крайне быстро).

Согласно утечке, PowerWash Simulator 2 поступит в продажу 23 октября текущего года. Игра подтверждена для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2 и сервиса Game Pass.

По всей видимости, официальный анонс даты выхода PowerWash Simulator 2 прозвучит до конца недели. На днях разработчики пообещали поделиться «крайне захватывающими новостями».

Ранее стало известно, что стоимость PowerWash Simulator 2 по сравнению с первой частью не изменится и составит $25 (€25 / £20 / ¥2,970). Заявлены и региональные цены (пока без подробностей).

PowerWash Simulator 2 предложит совершенно новую кампанию, более качественную графику, локальный кооператив, новую экипировку, виды мыла, косметические предметы и даже милых котят. В Steam доступна демоверсия.