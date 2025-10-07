По всему миру случился массовый сбой в работе Steam

В ночь на 7 октября по всему миру случился массовый сбой в работе сервиса цифровой дистрибуции Steam от американской компании Valve. Проблемы наблюдаются и на момент публикации материала.

Как докладывает портал Downdetector, с ночи и до утра 7 октября американские пользователи Steam оставили более 60 тыс. жалоб на работу сервиса. Неполадки зафиксированы и в России (более 4,5 тыс. жалоб за сутки).

На форуме Reddit о проблемах с доступом Steam на протяжении последних часов также сообщали жители Австралии, Великобритании, Сингапура, Филиппин, Южной Африки, Центральной Европы и других территорий.

Игроки сетовали на недоступность цифрового магазина (в том числе его браузерной версии), сбои в функционировании мобильного приложения, проблемы с запуском игр и работоспособностью облачных сохранений.

Судя по отзывам пользователей, примерно с 9:30 по московскому времени доступ к службам Steam начал восстанавливаться, однако единичные проблемы фиксируются до сих пор. Портал Steam Status рапортует о восстановлении функций.

Помимо Steam, в ночь на 7 октября перебои наблюдались в работе многих других игровых сервисов, включая Epic Games Store, PlayStation Network, League of Legends, Genshin Impact, Roblox и другие.

Valve ситуацию никак не комментировала. Хотя Steam регулярно становится недоступен в рамках запланированного техобслуживания сервиса и его серверов, подобные сбои обычно длятся не больше часа.