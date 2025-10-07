Microsoft снова закрыла возможность установки Windows 11 без подключения к интернету

Компания Microsoft продолжает бороться с обходными путями, которые позволяют в процессе установки Windows 11 создать локальную учётную запись пользователя и обойтись без подключения к интернету. В новой тестовой сборке операционной системы, которая вышла на этой неделе, софтверный гигант заблокировал известные обходные пути для создания локального аккаунта.

«Мы удаляем известные механизмы создания локальной учётной записи в процессе начальной настройки Windows (OOBE). Хотя эти механизмы часто использовались для обхода настройки учётной записи Microsoft, они также непреднамеренно приводят к пропуску важных этапов настройки ОС. Это могло привести к тому, что пользователи завершали первоначальную настройку на устройствах, которые не были полностью подготовлены к использованию», — прокомментировала данный вопрос Аманда Ланговски (Amanda Langowski), возглавляющая программу предварительной оценки Windows Insider.

Это означает, что в скором времени пользователям Windows 11 для завершения этапа первоначальной настройки потребуется подключение к интернету и наличие учётной записи Microsoft. В нынешнем обновлении софтверный гигант блокирует выполнение команды ms-cxh:localonly, которая позволяет создать локальную учётную запись при установке Windows 11 на ПК. Теперь эта команда будет сбрасывать процесс OOBE, поэтому обойти требование к наличию аккаунта Microsoft с её помощью больше не получится.