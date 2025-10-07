«Наконец-то игра про Джона Уика»: мрачный боевик Blackwood расскажет историю владельца магазина DVD, который ведёт двойную жизнь

Разработчики из AttritoM7 Productions (тактический шутер Zero Hour) анонсировали Blackwood — мрачный боевик с видом от третьего лица, в котором протагонист ведёт эффектную двойную жизнь. По случаю анонса был представлен геймплейный трейлер.

События Blackwood развернутся в «аутентично воссозданном» Нью-Йорке образца 2012 года. Главный герой днём управляет небольшим магазином по продаже DVD-дисков. Он пытается быть законопослушным гражданином: закупает и продаёт новинки видеопроката, следит за своим внешним видом и беседует с подчинённой на разные темы. Но всё меняется с приходом ночи, когда скромный продавец превращается в хладнокровного наёмного убийцу.

«Ночной» геймплей Blackwood будет разительно отличаться от «дневного» по темпу и плотности событий. Игроку придётся не раскладывать коробки по торговому залу, а вести стремительные перестрелки и оттачивать технику рукопашного боя.

Blackwood

Разработчики также планируют порадовать фанатов жанра механикой контекстных убийств с использованием элементов окружения. Запечатлённое в трейлере действо по своей хореографии отсылает к серии фильмов «Джон Уик» (John Wick). В комментариях под роликом многие указали на эту очевидную схожесть. «Наконец-то игра про Джона Уика», — написал пользователь Birimbeto.

Blackwood выйдет во второй половине 2026 года на ПК (Steam), перевод на русский язык не заявлен.