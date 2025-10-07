Сегодня 07 октября 2025
Браузер Microsoft Edge существенно «поумнеет» за счёт ИИ Copilot

Microsoft намеревается радикально расширить возможности веб-обозревателя Edge — его версия для Windows 11 получит несколько мощных функций на основе искусственного интеллекта. Речь идёт о глубокой интеграции Copilot с браузером — ИИ-помощнику откроется доступ к пользовательскому профилю Edge, пишет Windows Latest.

Источник изображений: windowslatest.com

Источник изображений: windowslatest.com

В веб-версии Copilot стартовало тестирование новой функции «Действия в браузере» (Browser Actions). Активировав соответствующий переключатель, пользователь открывает ИИ доступ к своему профилю Edge. В нём хранятся все его рабочие данные: пароли, сайты, на которых выполнен вход, история просмотров и многое другое. ИИ-помощник уже располагает функцией «Действия Copilot», которая обеспечивает навигацию в интернете при помощи моделей OpenAI: Copilot в Edge обращается к терминалу Linux и экземпляру браузера на виртуальной машине Azure Linux для навигационных задач — проблема в том, что при данном сценарии агент Copilot не знает о пользователе ничего.

Источник изображений: windowslatest.com

По неподтверждённым Microsoft сведениям, если активировать триггер «Действия в браузере», ИИ сможет подключить данные пользователя. Copilot будет открывать страницы, читать их, нажимать кнопки на страницах, переходить по ссылкам и заполнять формы — в том числе на ресурсах, где пользователь уже вошёл в свой профиль. Настройки конфиденциальности ограничивают Copilot только действиями, запрошенными в рамках текущего чата, и другими приложениями на компьютере он управлять не сможет — только браузером Edge. ИИ лишён возможности обращаться к функциям Windows или обходить формы входа и многофакторной авторизациями — всё это человеку придётся делать самому. Copilot лишён возможности просматривать вкладки в браузере, если пользователь не отправил их чат-боту или не пометил их, чтобы ИИ обратился к ним в дальнейшем.

Ещё одно нововведение — функция «Путешествия». При её первом включении Copilot открывает доступ к истории браузера и изучает её за последнюю неделю, за исключением содержимого самих страниц; на основе собранной информации составляется сводка, которая демонстрируется в виде подборки карточек на странице новой вкладки. Функция работает только с личными учётными записями — для рабочих аккаунтов и аккаунтов учебных заведений она не подходит. Все собранные ИИ данные остаются на устройстве пользователя; персональная информация никогда не будет использоваться для обучения ИИ или рекламы, подчеркнула Microsoft.

Источник:

Теги: microsoft, edge, copilot
