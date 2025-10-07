Сегодня 07 октября 2025
«Билайн» и «Инфомаксимум» реализовали проект по оптимизации бизнес-процессов с Proceset

«Билайн» совместно с компанией «Инфомаксимум» успешно завершили пилотный проект по использованию Task Mining для выявления и оцифровки рутинных операций в 10 ключевых бизнес-процессах компании. Используемое программное решение — система активной бизнес-аналитики Proceset.

Источник изображения: «Билайн»

Источник изображения: «Билайн»

На старте проекта компания ставила перед собой несколько целей, среди которых — оценка возможностей технологии Task Mining для сокращения издержек за счет выявления и дальнейшей оптимизации рутины, и повышение прозрачности бизнес-процессов.

Расул Булатов, руководитель направления по цифровизации процессов «Билайна»: «Мы искали способ сделать работу наших сотрудников более ценной и эффективной. Мы понимали, что в рутинных операциях скрыт огромный потенциал для оптимизации. Благодаря Task Mining мы быстро определили области, где сотрудники выполняют много рутинных задач, и оценили потенциальные эффекты за счет их автоматизации».

Фокус-группой проекта стали 500 сотрудников профильных отделов, собрано свыше 59 млн записей их действий, что эквивалентно 27 тыс. рабочих дней. Сбор и аналитика цифровых следов проводился с помощью решения Task Mining от Proceset, визуализация полученных данных на основе динамических дашбордов.

«От идеи до первых результатов прошло менее двух месяцев. Нам удалось выявить совокупные потенциальные эффекты на сумму более 15 млн рублей по итогам "пилота". Мы получили возможность увидеть полную картину происходящего, определить повторяющиеся рутинные операции, и оценить, сколько времени и ресурсов мы можем высвободить, перераспределив их на более важные и приоритетные задачи», — добавил Булатов.

Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум»: «Проект с "Билайном" — яркий пример практической ценности технологии Task Mining. Система активной бизнес-аналитики Proceset доказывает свою эффективность как универсальный инструмент для глубокого анализа и цифровизации бизнес-процессов компаний из самых разных отраслей».

Источник:

Теги: билайн, оптимизация, бизнес-процессы, россия
