Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram

Блогер Никита Аксёнов (он же Carter54) совместно со своим коллегой Александром Гурьяновым (Caiiiycuk) представили порт классической стратегии Dune II для Telegram. Сиквел Dune, разработанный Westwood Studios при поддержке Virgin Games, был выпущен в 1992 году.

Адаптированная для мессенджера Telegram «реплика» Dune II на открытом движке OpenDune по своему внешнему виду и внутреннему устройству является точной копией стратегии образца 1992 года. По словам Никиты Аксёнова, пересобранная стратегия была «когда-то выпущена в Play Market» (так до 2012 года назывался магазин приложений на Android), «зарекомендовав себя 1 млн скачиваний».

Dune 2

Особенности Dune II для Telegram:

моментальная загрузка;

адаптированное для мобильных устройств управление;

полный любительский перевод на русский язык (доступны также английская и французская версии);

поддержка полноэкранного режима;

исправленные сообществом технические ошибки;

поддержка облачных сохранений для подписчиков сервиса Dos.Zone.

Напомним, оригинальная Dune II вышла в 1992 году на MS-DOS, а затем была портирована на Sega Genesis (она же Mega Drive), Amiga и другие платформы.