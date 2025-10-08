Сегодня 08 октября 2025
Sennheiser представила наушники HDB 630 — «первый беспроводной продукт для аудиофилов»

Наушники Sennheiser HDB 630 призваны, по словам производителя, сочетать «непревзойдённую аудиофильскую точность» серии HD6 с портативностью беспроводных наушников Momentum. Компания добавила в комплект миниатюрный Bluetooth-передатчик BTD 700 с разъёмом USB Type-C, который обеспечивает потоковую передачу аудио высокого разрешения c устройств, не поддерживающих высококачественные кодеки aptX HD.

Источник изображений: Sennheiser

Источник изображений: Sennheiser

«Поскольку, по оценкам, только 16% смартфонов поддерживают встроенный беспроводной звук высокого разрешения, входящий в комплект адаптер мгновенно обеспечивает эту возможность для 80% моделей смартфонов через порт USB Type-C», — сообщила компания Sennheiser. Этот миниатюрный адаптер позволяет транслировать музыку с качеством до 24 бит/96 кГц, используя кодек aptX Adaptive, который обеспечивает более высокое разрешение и более высокую скорость передачи данных, чем стандартный Bluetooth-кодек, используемый, например, в iPhone.

По заявлению производителя, цель создания наушников HDB 630 — не только обеспечить высокое качество звука, но и гарантировать стабильное соединение в любых ситуациях, включая многоточечное Bluetooth-подключение. Комплектный передатчик адаптируется к окружающей среде — например, он может снизить разрешение сигнала в местах с большим количеством радиопомех, чтобы сохранить стабильность Bluetooth-соединения с минимальными потерями.

Владельцы также смогут наслаждаться полным разрешением 24 бит/96 кГц без потерь качества при подключении с помощью аудиокабелей c разъёмами USB Type-C и 3,5 мм, входящих в комплект.

Наушники HDB 630 имеют закрытую конструкцию и эргономичный дизайн, а их амбушюры, как утверждается, менее подвержены появлению отпечатков пальцев. Регулируемое оголовье изготовлено из экокожи и гарантирует комфорт и долговечность при длительном прослушивании. Акустическая конструкция установленных в наушниках 42-миллиметровых динамиков обеспечивает воспроизведение звука в диапазоне частот от 6 Гц до 40 кГц.

Фирменное приложение Sennheiser Smart Control Plus предоставляет доступ к продвинутому параметрическому эквалайзеру и функции кроссфида (подмешивание звука из одного канала в другой). Эквалайзер предоставляет возможность для сравнения и анализа внесённых изменений, а также передачу своих настроек другим пользователям через QR-код. Встроенная в наушники система адаптивного шумоподавления призвана, по словам производителя, «блокировать отвлекающие факторы, сохраняя при этом чистоту и динамику».

«Мы стремимся создать привлекательный вариант для аудиофилов, которые хотят сохранить тот же уровень качества, к которому они привыкли в проводных наушниках, и при этом наслаждаться им где угодно. HDB 630 сразу из коробки предлагают поистине уникальное сочетание точности и возможностей настройки», — заявил старший менеджер по продукту Sennheiser Ви Хонг Куан (Wee Hong Kuan).

Заявленное время автономной работы составляет 45 часов при потоковой передаче аудио в высоком разрешении и включённом шумоподавлении. При отключённом шумоподавлении и прослушивании в стандартном качестве время работы увеличивается до 60 часов.

Стоимость наушников Sennheiser HDB 630 составит $500. Предварительные заказы уже принимаются, а доставка по всему миру начнётся с 21 октября.

sennheiser, высокое разрешение, аудиофил, беспроводные наушники
