AST SpaceMobile перехватила клиента у Starlink — компания обеспечит видеозвонки через спутник для Verizon
AST SpaceMobile перехватила клиента у Starlink — компания обеспечит видеозвонки через спутник для Verizon

Американский оператор мобильной связи Verizon заключил коммерческое соглашение с техасской компанией AST SpaceMobile, чтобы с 2026 года обеспечить своих абонентов спутниковой связью в зонах отсутствия сотового покрытия. В отличие от текущего партнёрства с компанией Skylo, ограничивающегося спутниковыми SMS, новая система будет поддерживать голосовые и видеозвонки.

Источник изображения: AST/Verizon

Источник изображения: AST/Verizon

Соглашение, условия которого не раскрываются, закрепляет стратегическое партнёрство, анонсированное сторонами в прошлом году. Тогда Verizon обязалась инвестировать $100 млн и предоставить AST SpaceMobile часть своего радиочастотного спектра для реализации сервиса спутниковой связи напрямую с мобильными устройствами, сообщает PCMag. Ранее в отрасли ходили слухи, что Verizon может пересмотреть выбор и сотрудничать со SpaceX, которая уже развивает собственный сервис сотовой связи через спутниковую группировку Starlink совместно с T-Mobile. Тем более, что недавно SpaceX заключила сделку на $17 млрд по приобретению компании EchoStar, материнской структуры Boost Mobile, чтобы получить дополнительный радиочастотный спектр и расширить возможности Starlink для сотовой связи.

Однако, согласно новому соглашению, Verizon окончательно выбрала AST SpaceMobile, несмотря на то, что коммерческий запуск сервиса ожидается лишь через несколько месяцев. В то же время SpaceX уже развернула более 650 спутников Starlink для сотовой связи и с января в бета-режиме предоставляет услугу пользователям T-Mobile, а с июля это происходит уже в рамках официального запуска.

Интересно, что на AST SpaceMobile также делает ставку AT&T. Так, в прошлом году оператор заключил с компанией коммерческое соглашение, рассчитанное до 2030 года. Однако главная проблема AST заключается в нехватке спутников в орбитальной группировке. В частности, для обеспечения непрерывного покрытия на территории США требуется от 45 до 60 аппаратов, тогда как сейчас на орбите находятся лишь пять спутников серии BlueBird. Тем не менее, на прошлой неделе AST SpaceMobile сообщила, что в ближайшие недели может отправить на орбиту ещё один аппарат второго поколения. В сообщении компании в социальной сети говорилось, что «BlueBird 7 ожидается к отправке на космодром Кейп-Канаверал в октябре», а к концу следующего года планируется развернуть группировку из 45–60 спутников.

В среду AST SpaceMobile после испытаний также подтвердила возможность совершать «прямые голосовые и видеозвонки, а также двустороннюю RCS-мессенджерскую переписку между стандартными, не модифицированными смартфонами».

Источник:

Теги: спутниковая связь, verizon, starlink, ast spacemobile
