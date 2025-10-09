TAG Heuer перешла на собственную ОС и сделала умные часы совместимыми с iPhone

Швейцарская компания TAG Heuer представила новое поколение умных часов Connected Calibre E5, впервые отказавшись от платформы Wear OS в пользу собственной операционной системы, сообщает PCMag. Это позволит обеспечить совместимость устройства с iPhone под управлением iOS 18 и новее, расширив охват потенциальных пользователей.

Десять лет назад TAG Heuer запустила свои первые умные часы, став одним из пионеров среди премиальных брендов в сегменте носимой электроники. До сих пор устройства компании работали под управлением Android Wear и последующей Wear OS, что ограничивало их функциональность на iPhone, так как некоторые модели не поддерживали экосистему Apple. Новая модель Connected Calibre E5 будет использовать собственную ОС. Однако отмечается, такой переход сопряжён с ограничениями: поддержка сторонних приложений будет более скудной по сравнению с предыдущими версиями умных часов TAG Heuer, поэтому пользователи будут в большей степени полагаться на встроенные функции.

Модель доступна в двух размерах корпуса — 40 мм и 45 мм — и предлагается в нескольких вариантах исполнения из нержавеющей стали и титана, а также с различными ремешками. Отдельно представлена коллаборация с брендом New Balance, выполненная в чёрном титановом корпусе с синим ремешком и логотипом New Balance.

Версия с корпусом 40 мм оснащена дисплеем диагональю 1,2 дюйма и разрешением 390 × 390 пикселей при плотности 326 пикселей на дюйм. У 45-миллиметровой модели экран составляет 1,39 дюйма с разрешением 454 × 454 пикселей и той же плотностью 326 ppi. По заявлениям представителей TAG Heuer, автономная работа 40-миллиметровой версии составляет около полутора суток, а полная зарядка занимает 90 минут. У 45-миллиметровой модели время работы достигает трёх дней, а заряжается она примерно 30 минут.

Обе версии работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 5100+, хотя объём оперативной памяти не раскрывается. Часы поддерживают GPS, Wi-Fi и Bluetooth, а также включают программное обеспечение для приёма звонков, просмотра уведомлений, управления музыкой и других функций.

Как и большинство продуктов TAG Heuer, новинка отличается высокой ценой. Базовая 40-миллиметровая модель стоит $1600 (примерно 130 000 рублей), а топовая версия в этом размере — $2050 (167 000 рублей). 45-миллиметровые часы стартуют с $1700 (138 000 рублей), а максимальная цена достигает $2400 (195 000 рублей).