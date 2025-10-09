Netflix анонсировала «совершенно новый способ игры», который выведет веселье на новый уровень — видеоигры для телевизоров

Стриминговый гигант Netflix предлагает игры по подписке своим абонентам уже больше четырёх лет, а теперь представил «совершенно новый» способ взаимодействия с интерактивными развлечениями.

Как сообщил генеральный содиректор Netflix Грег Питерс (Greg Peters) на конференции Bloomberg Screentime в Лос-Анджелесе (см. видео ниже), компания готовит к выпуску развлечения для игры на телевизоре со смартфоном в качестве контроллера.

По словам Питерса, мобильный телефон предоставляет возможности, которые недоступны в случае с традиционным геймпадом: «Предельно просто в использовании и интуитивно».

На первом этапе развития речь идёт о пяти проектах для игры с друзьями или в компании — Lego Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp и Party Crashers: Fool Your Friends.

Новая инициатива позволит пользователям «переключиться с "Кейпоп-охотниц на демонов" на игры для вечеринок со всеми вашими друзьями и членами семьи, не выходя из Netflix». Релиз ожидается ближе к концу 2025 года (праздничный сезон).

«Мы создаём совершенно новый способ игры, который так же прост, как стриминг шоу вечером в пятницу. Netflix и ваш телефон — всё, что вам нужно, чтобы вывести веселье на новый уровень», — уверяют в компании.

Netflix нацелена сделать игры значительной частью своего будущего. В последнее время стриминговый гигант вкладывает ресурсы в увеличение мощности серверов для обработки возросшего трафика.