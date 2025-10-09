Уволенные Microsoft ветераны The Elder Scrolls Online основали Sackbird Studios, чтобы создавать «незабываемые» игры без оглядки на инвесторов

Бывшие разработчики The Elder Scrolls Online и отменённого онлайн-шутера Project Blackbird из ZeniMax Online Studios объявили об учреждении новой независимой игровой студии — Sackbird Studios.

Напомним, в рамках июльской волны увольнений Microsoft сократила часть сотрудников ZeniMax Online Studios и отменила находившийся в разработке амбициозный проект под кодовым названием Project Blackbird.

Основателями Sackbird Studios выступили бывшие руководители The Elder Scrolls Online и ключевые разработчики Blackbird. Студия базируется в Балтиморе (США, штат Мэриленд) и позиционируется как полностью независимая.

По словам гендиректора Sackbird Ли Ридаута (Lee Ridout), после отмены Blackbird разработчики поняли, что «лучший способ защитить наше ремесло и команду — создать студию, где творческая независимость не подлежит обсуждению».

«После долгих лет в AAA мы хотели свободу идти на обдуманные риски, не дожидаясь зелёного света сверху и не преследуя квартальные цели», — заявил операционный директор Sackbird Дэвид Уорли (David Worley).

В настоящее время Sackbird Studios насчитывает менее десяти сотрудников и ведёт активную разработку оригинальной игры для ПК и консолей. Подробностями обещают поделиться, когда проект будет готов.

В LinkedIn Уорли и Ридаут упоминают, что Sackbird взялась за создание «незабываемых мультиплеерных [игр], которые удивляют и увлекают» пользователей. Вероятно, дебютный проект студии будет именного такого типа.