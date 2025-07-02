Сегодня 02 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Microsoft отменила Perfect Dark и следую...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft отменила Perfect Dark и следующую игру от создателей The Elder Scrolls Online — новые подробности массовых увольнений в Xbox

Вслед за приключенческим экшеном Everwild от студии Rare компания Microsoft в рамках новой волны массовых увольнений в составе Xbox отменила ещё две игры и закрыла одну внутреннюю студию.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), Microsoft также отменила новый проект ZeniMax Online Studios, известной по многопользовательской ролевой игре The Elder Scrolls Online.

Речь идёт о неанонсированной MMORPG под кодовым названием Blackbird, которая была в разработке с 2018 года и должна была стать для ZeniMax Online Studios первым релизом за более чем десять лет (TES Online стартовала в 2014-м).

Источники издания Windows Central также сообщают, что жертвой новой волны увольнений в Xbox стал анонсированный в 2020 году научно-фантастический шутер Perfect Dark от принадлежащей Microsoft студии The Initiative.

Сама The Initiative, основанная в 2018 году и прошлой осенью переманившая творческого руководителя Marvel’s Wolverine Брайана Хортона (Brian Horton), отмену своего дебютного проекта не пережила и была закрыта.

Вопреки курсировавшим по Сети слухам, боевик Marvel’s Blade от Arkane Lyon в безопасности

Вопреки курсировавшим по Сети слухам, боевик Marvel’s Blade от Arkane Lyon в безопасности

Президент Xbox по игровому контенту и студиям Мэтт Бути (Matt Booty) в добытом журналистами обращении к сотрудникам подтвердил отмену Everwild, Perfect Dark и «нескольких неанонсированных проектов».

Новая волна увольнений Microsoft затронула около 9000 сотрудников, в том числе барселонского офиса King (Candy Crush), Turn 10 (Forza Motorsport), Undead Labs (State of Decay 3) и занимающихся разработкой Call of Duty (Raven Software, Sledgehammer).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Волшебное приключение Everwild от создателей Sea of Thieves стало жертвой новой волны увольнений в Xbox
Microsoft подтвердила новую волну массовых увольнений на благо Xbox
«Не нравится наблюдать, как медленно уничтожается всё, что я помогала создавать»: ветеран Xbox раскритиковала консольную стратегию Microsoft
Трёх бывших топ-менеджеров Ubisoft признали виновными в психологических и сексуальных домогательствах
Opera получила бесшовный перевод с 40 языков, включая русский, и другие улучшения
«Кто-то проник в наш дом и что-то украл» — Сэм Альтман назвал отвратительным то, как Meta✴ переманивает специалистов ИИ
Теги: perfect dark, the initiative, zenimax online studios, microsoft, xbox, увольнения
perfect dark, the initiative, zenimax online studios, microsoft, xbox, увольнения
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
GSC убрала из главного меню ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. назойливую рекламу S.T.A.L.K.E.R. 2, но никому об этом не сказала
Microsoft тайно установила в Windows 10 и 11 обновление KB5001716 — это предвестник принудительных обновлений ОС
VK заплатит до 5 млн рублей тем, кто найдёт в мессенджере Max уязвимости и ошибки
Huawei откроет исходный код языка программирования Cangjie для конкуренции с Java и Swift по всему миру
«Кто-то проник в наш дом и что-то украл» — Сэм Альтман назвал отвратительным то, как Meta переманивает специалистов ИИ
Microsoft начала новые масштабные увольнения персонала — деньги нужны для ИИ 14 мин.
Нил Дракманн бросил сериал The Last of Us, чтобы «целиком сосредоточиться» на Intergalactic: The Heretic Prophet 38 мин.
Microsoft отменила Perfect Dark и следующую игру от создателей The Elder Scrolls Online — новые подробности массовых увольнений в Xbox 2 ч.
Perplexity запустила подписку за $200 в месяц — она предложит не меньше, чем Google и OpenAI 2 ч.
Трёх бывших топ-менеджеров Ubisoft признали виновными в психологических и сексуальных домогательствах 4 ч.
Opera получила бесшовный перевод с 40 языков, включая русский, и другие улучшения 4 ч.
Китай неумолимо подрывает лидерство Америки в глобальной гонке ИИ 6 ч.
Волшебное приключение Everwild от создателей Sea of Thieves стало жертвой новой волны увольнений в Xbox 6 ч.
Стало известно, чем Цукерберг заманивает специалистов из OpenAI в свою лабораторию сверхинтеллекта 6 ч.
Microsoft повысит цены на on-premise серверные продукты 6 ч.
Honor освежила тонкий ноутбук MagicBook Art 14 процессорами Intel Core Ultra 200H и улучшенным экраном 25 мин.
Миллионы долларов на ветер — DARPA отменило проект космического рейдера на тепловом ядерном двигателе 32 мин.
Xerox приобрела Lexmark за $1,5 млрд в попытке как-то выжить на рынке печатной техники 44 мин.
Honor представила флагманский планшет MagicPad 3 с большим 13,3-дюймовым экраном и ценой от $420 56 мин.
Lorde выпустила новый альбом на прозрачном компакт-диске — плееры его не могут прочитать 2 ч.
Великобритания обновит закон 1885 года для обеспечения защиты подводных кабелей 5 ч.
IT-компании с готовностью откликнулись на призыв построить ИИ-гигафабрики на деньги Евросоюза 6 ч.
Производство iPhone для США под угрозой — Foxconn зачем-то массово вывозит китайских инженеров с индийских фабрик 6 ч.
Поставки Tesla рухнули на 13 % под давлением конкурентов, но аналитики ожидали худшего 6 ч.
SpaceX провела 500-й запуск Falcon 9 — и снова побила рекорд многоразовости 6 ч.