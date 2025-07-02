Microsoft отменила Perfect Dark и следующую игру от создателей The Elder Scrolls Online — новые подробности массовых увольнений в Xbox

Вслед за приключенческим экшеном Everwild от студии Rare компания Microsoft в рамках новой волны массовых увольнений в составе Xbox отменила ещё две игры и закрыла одну внутреннюю студию.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), Microsoft также отменила новый проект ZeniMax Online Studios, известной по многопользовательской ролевой игре The Elder Scrolls Online.

Речь идёт о неанонсированной MMORPG под кодовым названием Blackbird, которая была в разработке с 2018 года и должна была стать для ZeniMax Online Studios первым релизом за более чем десять лет (TES Online стартовала в 2014-м).

Источники издания Windows Central также сообщают, что жертвой новой волны увольнений в Xbox стал анонсированный в 2020 году научно-фантастический шутер Perfect Dark от принадлежащей Microsoft студии The Initiative.

Сама The Initiative, основанная в 2018 году и прошлой осенью переманившая творческого руководителя Marvel’s Wolverine Брайана Хортона (Brian Horton), отмену своего дебютного проекта не пережила и была закрыта.

Президент Xbox по игровому контенту и студиям Мэтт Бути (Matt Booty) в добытом журналистами обращении к сотрудникам подтвердил отмену Everwild, Perfect Dark и «нескольких неанонсированных проектов».

Новая волна увольнений Microsoft затронула около 9000 сотрудников, в том числе барселонского офиса King (Candy Crush), Turn 10 (Forza Motorsport), Undead Labs (State of Decay 3) и занимающихся разработкой Call of Duty (Raven Software, Sledgehammer).