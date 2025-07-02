Microsoft подтвердила новую волну массовых увольнений на благо Xbox

Как и предполагалось, свой новый финансовый год американская корпорация Microsoft начала с очередной волны массовых увольнений, в том числе внутри Xbox — своего игрового подразделения.

По данным Seattle Times, новый раунд сокращений затронул менее 4 % от всех сотрудников Microsoft. В компании работает более 228 тыс. человек, так что речь идёт примерно о 9 тыс. уволенных.

Репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) передаёт о 10-процентном (порядка 200 человек) сокращении штата барселонского офиса компании King, известной по мобильному хиту Candy Crush.

Другие европейские отделения Microsoft, включая Zenimax (материнская компания Bethesda), тоже попали под увольнения, однако их масштаб неизвестен. Американские студии Xbox получат информацию о сокращениях до конца 2 июля.

Гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) в обращении к сотрудникам заявил, что компания «сократит или прекратит работу» в некоторых направлениях и устранит часть управленческих уровней для повышения гибкости и эффективности.

«Мы защитим то, что процветает, и сконцентрируем силы на областях с наибольшим потенциалом. <...> Этот сфокусированный подход позволит нам выпускать выдающиеся игры на протяжении многих поколений», — уверен Спенсер.

По словам Спенсера, экосистема, железо и график игровых релизов Xbox «ещё никогда не выглядели столь уверенно», однако этот успех — заслуга непростых решений, которые компания принимала в прошлом.