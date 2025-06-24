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Xbox скоро настигнет новая волна массовых увольнений — Microsoft проводит реорганизацию

Репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на осведомлённых информаторов сообщил, что компания Microsoft готовит новую волну увольнений в своём игровом подразделении.

Источник изображения: Steam (EMOJI QUEEN)

Источник изображения: Steam (EMOJI QUEEN)

По данным информированных о планах Microsoft источников Bloomberg, американский платформодержатель на следующей неделе намерен анонсировать массовые сокращения в структуре Xbox.

Предстоящие увольнения станут частью масштабной реорганизации Microsoft, в рамках которой, согласно недавней публикации Bloomberg, также будут затронуты сотрудники отдела продаж компании.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Как сообщает старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren), на фоне приближения консолей следующего поколения Microsoft также планирует устроить частичную реструктуризацию бизнеса Xbox.

По словам одного из информаторов Уоррена, изменения затронут дистрибуцию Xbox в центральной Европе, в связи с чем в некоторых регионах перестанут продавать американские консоли.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Технологические гиганты нередко идут на крупные организационные изменения в преддверии окончания финансовых периодов: 30 июня подходит к концу 2025 фискальный год Microsoft.

Будущие сокращения станут для Microsoft уже четвёртой волной увольнений за последние 18 месяцев, начиная с января 2024 года (тогда работы лишилось 1900 сотрудников Activision Blizzard, Xbox и Bethesda).

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Теги: xbox, microsoft, увольнения, сокращения
xbox, microsoft, увольнения, сокращения
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