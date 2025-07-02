Волшебное приключение Everwild от создателей Sea of Thieves стало жертвой новой волны увольнений в Xbox

Масштаб анонсированной сегодня, 2 июля, волны массовых увольнений в составе Xbox ещё предстоит оценить, но первая её жертва уже известна — это приключенческий экшен Everwild от студии Rare (Sea of Thieves).

Напомним, Everwild находилась в производстве с 2014 года, хотя официальный анонс прозвучал только в 2019-м. В 2021-м разработку начали «с чистого листа» — процесс при этом якобы больше напоминал «бардак».

С тех пор о проекте толком ничего слышно не было, однако в феврале 2025 года гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) обмолвился о прогрессе в создании Everwild, который наблюдается в Rare.

Не успела у фанатов появиться новая надежда, как их настигло очередное разочарование. По данным информаторов портала Video Games Chronicle (VGC), Everwild отменили в рамках новой волны сокращений, прокатившейся по Xbox.

Как сообщают осведомлённые о ситуации источники VGC, сотрудники Rare уже были проинформированы о решении. На фоне прекращения разработки Everwild в британской студии также ожидаются увольнения.

Пользователям Everwild должна была достаться роль Вечных, которым предстояло устанавливать связь с животными и окружающей природой. Обещали «уникальные и незабываемые приключения в обычном и магическом мирах».

Everwild создавалась для PC, Xbox Series X и S. Игра должна была выйти ещё в 2024 году, но теперь, похоже, не увидит свет никогда. Microsoft на момент публикации ситуацию не комментировала.