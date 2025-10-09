Сегодня 09 октября 2025
Осовремененная версия популярного квеста Syberia получила новый сюжетный трейлер

Издательство Microids совместно с разработчиками из Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris опубликовали сюжетный трейлер Syberia Remastered — полностью обновлённого квеста, оригинальная версия которого вышла в 2002 году.

Источник изображения: Microids

Источник изображения: Microids

Свежий ролик даёт понять, как в ремастере будут выглядеть некоторые диалоговые сцены, а также ключевые локации и переработанные головоломки. Наглядный материал понравился фанатам творчества Бенуа Сокаля (Benoit Sokal), которые предались ностальгии в комментариях к ролику на YouTube.

Syberia Remastered расскажет историю юристки Кейт Уокер из Нью-Йорка, которая прибыла в далёкую деревушку во Французских Альпах. Небольшое поручение, связанное с завершением сделки по продаже фабрики автоматонов, оборачивается необычным приключением в декорациях Восточной Европы.

Syberia Remastered выйдет 6 ноября 2025 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а 13 ноября появится VR-версия для Quest 3. Заявлен полный перевод на русский язык (текст и озвучка).

Теги: syberia remastered, virtuallyz gaming, microids studio paris, microids, приключение
