МТС полностью прекратит обслуживание сетей 3G в 2027 году

Оператор связи МТС планирует до конца 2026 года выключить большинство базовых станций 3G, а в 2027 — закрыть оставшееся незначительное количество площадок. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе компании.

В III квартале МТС прекратила использование сетей третьего поколения в девяти городах: Майкоп (Адыгея), Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), Аша (Челябинская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Артем (Приморский край), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Черняховск (Калининградская область), Чапаевск, Кинель (Самарская область). В октябре ожидается отключение 3G в городах Великие Луки (Псковская область), Златоуст (Челябинская область), Ярославле, а до конца 2025 года — в Сочи и вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе (Краснодарский край).

Компания реализует ранее озвученные планы отключить в 2025 году половину оставшихся базовых станций 3G в России. На сегодня 20 % из них уже выключены, ещё 30 % будут отключены до конца года.

МТС начала отключать 3G в 2023–2024 годах. В I полугодии 2025 года компания прекратила использование сетей 3G в 12 городах. По словам компании, перевод частот в LTE увеличивает скорости передачи данных на 20–25 %, а также расширяет доступ к современным цифровым сервисам и технологии VoLTE.