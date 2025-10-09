Сегодня 09 октября 2025
ИИ-браузер Dia стал доступен всем пользователям macOS

В конце прошлого года разработчики из The Browser Company, создавшие браузер Arc Browser, анонсировали новый интернет-обозреватель Dia, сфокусированный на использовании инструментов на базе искусственного интеллекта. Теперь же они объявили, что продукт стал доступным всем пользователям компьютеров Apple Mac (до этого взаимодействовать с ним можно было только после получения приглашения).

Источник изображения: The Browser Company

Источник изображения: The Browser Company

«Теперь Dia открыт для всех пользователей macOS», — говорится в заявлении компании The Browser Company, которую в прошлом месяце приобрел софтверный гигант Atlassian за $610 млн.

Dia впервые стал доступным ограниченному кругу пользователей с момента начала его тестирования в июне этого года. Центральным элементом веб-обозревателя является искусственный интеллект. В нём реализованы разные функции на базе нейросетей, включая ИИ-помощника, а также инструменты для поиска, анализа и обработки информации непосредственно в окне интернет-обозревателя.

Отметим, что на данный момент разработчики выпустили стабильную версию приложения только для компьютеров с macOS. Информации о том, когда может появиться версия Dia для Windows, и планирует ли вообще The Browser Company выпускать её, озвучена на была.

Теги: the browser company, браузер, искусственный интеллект
