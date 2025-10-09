В Сбербанке началось массовое сокращение IT-специалистов, которое объясняют внедрением ИИ

В Сбербанке проходит сокращение IT-специалистов, которое коснулось как головного офиса, так и дочерних предприятий банка, сообщил ресурс CNews со ссылкой на сотрудников кредитного учреждения. Эту информацию подтвердил один из топ-менеджеров дочернего предприятия банка. Вместе с тем, в самом банке отрицают факт массового сокращения.

Ранее о сокращениях сообщил Telegram-канал «Профсоюз работников IT», указав что будет уволено 20–25 % IT-персонала. По данным Telegram-канала, первая волна увольнений прошла летом, вторая идёт сейчас, и ожидается третья волна в конце года.

По словам собеседников CNews, под сокращение попали специалисты от джунов до руководителей команд разных специальностей (тестировщики, разработчики, инженеры и другие). Некоторые отделы убрали полностью, в некоторых оставили руководителя и одного-двух ключевых специалистов. Некоторые сотрудники утверждают, что сокращения могут коснуться более 5 тыс. человек из около 40 тыс. IT-специалистов.

Нынешние сокращения объясняют внедрением искусственного интеллекта в бизнес-процессы и процессы разработки. В руководстве Сбербанка называют этот процесс оптимизацией. Попавшим под сокращение предлагают переводиться в другие дочерние компании банка, но источники CNews сообщили, что им отказали в трудоустройстве после собеседований.

«Больше всего нас, конечно, злит попытка замалчивать ситуацию, — рассказал сотрудник Сбербанка. — И то, что расторжение трудовых договоров называют “оптимизацией”». В Сбербанке заявили, что не планируют сокращать команду: «Мы регулярно пересматриваем структуру и оптимизируем функции за счет автоматизации и внедрения ИИ в процессы». Представитель Сбербанка добавил, что у кредитного учреждения сейчас около 4 тыс. открытых позиций.

Евгения Солонина, HR-бизнес-партнер MD Audit (ГК Softline) отметила, что рынок найма IT-специалистов в России сегодня переживает этап перестройки. Многие компании, особенно крупные, оптимизируют штаты и перераспределяют ресурсы, делая ставку на автоматизацию и внедрение ИИ. В связи с этим часть рутинных задач, ранее выполняемых программистами, теперь закрывают алгоритмы и внутренние инструменты, что снижает потребность в персонале. «В то же время растёт спрос на специалистов с опытом внедрения и адаптации ИИ, работы с большими данными, DevSecOps и кибербезопасности, но таких экспертов на рынке по-прежнему мало», — добавила она.