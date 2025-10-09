Сегодня 09 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Motorola готовит к выпуску радикально то...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Motorola готовит к выпуску радикально тонкий Moto Edge 70, который превзойдёт конкурентов аккумулятором

Motorola готовится к анонсу радикально тонкого смартфона, который обещает стать не менее интересным предложением, чем Samsung Galaxy S25 Edge и Apple iPhone Air. Модель, как ожидается, будет называться Moto Edge 70, а её сильной стороной окажется ёмкий для скромных габаритов аккумулятор с поддержкой зарядки на высокой мощности.

Источник изображений: Motorola

Источник изображений: Motorola

На китайский рынок компания выпустит модель Moto X70 Air — теперь же она начала создавать интригу, намекая на тонкий и лёгкий смартфон для международного рынка. Вероятно, это будет одна и та же модель под разными названиями — в международном варианте, по неофициальным данным, она получит наименование Moto Edge 70, что соответствует номенклатуре производителя.

Согласно официальным тизерам, тонкий смартфон Motorola получит аккумулятор ёмкостью 4800 мА·ч. Для обычных смартфонов с батареями от 5000 мА·ч показатель, конечно, не впечатляющий, но всё познаётся в сравнении: у Samsung Galaxy S25 Edge при толщине корпуса 5,8 мм ёмкость аккумулятора составляет 3900 мА·ч, у iPhone Air — соответственно 5,6 мм и 3149 мА·ч. Таким образом, Moto Edge 70 сможет работать существенно дольше.

Известно, что смартфон получит быструю зарядку мощностью 68 Вт, и это тоже впечатляет на фоне и Galaxy S25 Edge с 25 Вт, и iPhone Air, у которого предположительно тот же показатель (точную мощность зарядки Apple не озвучивает). По неофициальным данным, Moto Edge 70 получит 50-мегапиксельную основную камеру с оптическим стабилизатором изображения и углом обзора 120°. Сообщается и о возможном ассортименте расцветок: Pantone Lily Pad (болотно-зелёный), Pantone Gadget Gray (серый) и Pantone Bronze Green (тёмно-оливковый).

Motorola обещает понемногу раскрывать сведения о новинке каждую среду до её выпуска в продажу, который состоится 5 ноября в некоторых европейских странах; китайские покупатели получат смартфон уже в октябре.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Эксперты составили длинный список компромиссов, на которые пошла Apple при создании тонкого iPhone Air
Motorola представила смартофн Edge 60 Neo с батареей на 5000 мА·ч и защитой IP69
Motorola усыпала раскладушку Razr 2025 кристаллами Swarovski — спецверсия стоит $999
«Людям надоели одинаковые фото» — альянс Realme и Ricoh пообещал изменить мобильную фотографию
Основатель Xiaomi заявил, что спрос на смартфоны серии 17 пока превышает ожидания
Представлен смартфон Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов»
Теги: motorola, moto, смартфон, тизер
motorola, moto, смартфон, тизер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven
Китай продолжает закупать импортное оборудование для производства чипов на десятки миллиардов долларов
В Сбербанке началось массовое сокращение IT-специалистов, которое объясняют внедрением ИИ
Запрет установки Windows 11 с локальным аккаунтом не сработал — пользователи нашли новые обходные пути 14 мин.
Bethesda привлекла авторов фанатской энциклопедии «Древних Свитков» к созданию персонажа в The Elder Scrolls VI 15 мин.
Ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel с улучшенной графикой и современным интерфейсом выйдет 11 ноября 40 мин.
Человечество приняло ИИ быстрее, чем интернет 57 мин.
«Безответственный» ИИ: большинство компаний пока несут финансовые потери, связанные с внедрением ИИ 2 ч.
Доступ в интернет по выходным сохранится — Минцифры отрицает планы по отключению России от всемирной сети 2 ч.
ИИ-браузер Dia стал доступен всем пользователям macOS 4 ч.
Южноафриканский суд поддержал решение арбитража РФ о взыскании с Google 10 млрд рублей 4 ч.
Создатели Hyper Light Drifter и Solar Ash свернут разработку Hyper Light Breaker спустя девять месяцев в раннем доступе 4 ч.
Microsoft заключила партнёрское соглашение с Гарвардом — Copilot прокачают в области медицины 5 ч.
SoftBank объявила о покупке робототехнического подразделения ABB Group 20 мин.
Intel представила апскейлер XeSS 3 и технологию мультикадровой генерации XeSS-MFG 23 мин.
Motorola готовит к выпуску радикально тонкий Moto Edge 70, который превзойдёт конкурентов аккумулятором 53 мин.
Уровень проникновения архитектуры RISC-V на рынке достиг 25 % — намного быстрее, чем все ожидали 3 ч.
«Мегафон» запустил в Санкт‑Петербурге новый ЦОД на импортозамещённом оборудовании 3 ч.
Круговая порука: всё больше аналитиков опасаются формирования «пузыря» на рынке ИИ 3 ч.
МТС полностью прекратит обслуживание сетей 3G в 2027 году 3 ч.
Китай наладил выпуск детских игрушек с ИИ и готовится к мировой экспансии 4 ч.
И целого триллиона мало: OpenAI заявляет, что готовит новые мегасделки для расширения инфраструктуры ИИ 4 ч.
Совокупная пропускная способность международных интернет-соединений достигла 1835 Тбит/с 5 ч.