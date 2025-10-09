Motorola готовит к выпуску радикально тонкий Moto Edge 70, который превзойдёт конкурентов аккумулятором

Motorola готовится к анонсу радикально тонкого смартфона, который обещает стать не менее интересным предложением, чем Samsung Galaxy S25 Edge и Apple iPhone Air. Модель, как ожидается, будет называться Moto Edge 70, а её сильной стороной окажется ёмкий для скромных габаритов аккумулятор с поддержкой зарядки на высокой мощности.

На китайский рынок компания выпустит модель Moto X70 Air — теперь же она начала создавать интригу, намекая на тонкий и лёгкий смартфон для международного рынка. Вероятно, это будет одна и та же модель под разными названиями — в международном варианте, по неофициальным данным, она получит наименование Moto Edge 70, что соответствует номенклатуре производителя.

Согласно официальным тизерам, тонкий смартфон Motorola получит аккумулятор ёмкостью 4800 мА·ч. Для обычных смартфонов с батареями от 5000 мА·ч показатель, конечно, не впечатляющий, но всё познаётся в сравнении: у Samsung Galaxy S25 Edge при толщине корпуса 5,8 мм ёмкость аккумулятора составляет 3900 мА·ч, у iPhone Air — соответственно 5,6 мм и 3149 мА·ч. Таким образом, Moto Edge 70 сможет работать существенно дольше.

Известно, что смартфон получит быструю зарядку мощностью 68 Вт, и это тоже впечатляет на фоне и Galaxy S25 Edge с 25 Вт, и iPhone Air, у которого предположительно тот же показатель (точную мощность зарядки Apple не озвучивает). По неофициальным данным, Moto Edge 70 получит 50-мегапиксельную основную камеру с оптическим стабилизатором изображения и углом обзора 120°. Сообщается и о возможном ассортименте расцветок: Pantone Lily Pad (болотно-зелёный), Pantone Gadget Gray (серый) и Pantone Bronze Green (тёмно-оливковый).

Motorola обещает понемногу раскрывать сведения о новинке каждую среду до её выпуска в продажу, который состоится 5 ноября в некоторых европейских странах; китайские покупатели получат смартфон уже в октябре.