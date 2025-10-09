Сегодня 09 октября 2025
SoftBank объявила о покупке робототехнического подразделения ABB Group

Японский финансовый конгломерат SoftBank объявил о покупке специализирующегося на робототехнике подразделения швейцарской компании ABB Group. Сделка оценивается в $5,375 млрд. Поглощение подлежит одобрению со стороны регулирующих органов — в SoftBank прогнозируют, что сделку удастся закрыть с середины до конца 2026 года. Когда поглощение будет завершено, нынешний глава подразделения Сами Атия (Sami Atiya) покинет компанию.

Источник изображения: abb.com

Источник изображения: abb.com

В робототехническом подразделении ABB заняты около 7000 человек — компания выпускает роботов и прочее оборудование для таких задач как сбор предметов, покраска и уборка. В 2024 году выручка подразделения составила $2,3 млрд или 7 % от общего дохода ABB. В апреле ABB объявила о намерении выделить подразделение робототехники в самостоятельную компанию.

SoftBank, со своей стороны, надеется «оживить» продажи дочернего предприятия ABB — в 2023 году оно принесло $2,5 млрд, то есть больше, чем год спустя. Японский конгломерат наращивает инвестиции и усиливает своё присутствие в области робототехники — она вложила средства в крупного игрока AutoStore, а также в стартапы Skild AI и Agile Robots. В 2014 году она запустила собственную платформу робототехники SoftBank Robotics Group.

«Следующий рубеж SoftBank — физический ИИ. Вместе с ABB Robotics мы объединим технологии и таланты мирового уровня в рамках нашей общей концепции слияния искусственного суперинтеллекта и робототехники, обеспечив движущую силу основополагающей эволюции, которая продвинет человечество вперёд», — заявил глава SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son).

Сегодня робототехника является одним из четырёх приоритетных для компании направлений наряду с оборудованием для ИИ, центрами обработки данных для ИИ и энергетикой. «Центр „Информационной революции“ сместился с персональных компьютеров, интернета и широкополосной связи в сторону смартфонов и теперь вошёл в новую фазу, где лидирует искусственный интеллект. В этом контексте SoftBank провозгласила миссию по разработке искусственного суперинтеллекта для развития человечества», — говорится в пресс-релизе компании.

Источник:

Теги: softbank, abb, поглощение
