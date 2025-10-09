Intel представила апскейлер XeSS 3 и технологию мультикадровой генерации XeSS-MFG

На конференции Intel Tech Tour компания Intel официально анонсировала XeSS 3 — следующую крупную версию своей технологии апскейлинга на основе искусственного интеллекта. Также была представлена новая функция XeSS-MFG (Multi-Frame Generation), расширяющая возможности XeSS за пределы традиционной однокадровой интерполяции.

Функция XeSS-MFG станет главным нововведением в XeSS 3 и предназначена для генерации нескольких промежуточных кадров для более плавной анимации и более высокой воспринимаемой частоты кадров. Речь идёт об аналоге технологии мультикадровой генерации, которая присутствует в составе Nvidia DLSS 4.

До этого у Intel не было собственной технологии однокадровой генерации. Но компания решила перейти сразу к многокадровой интерполяции, способной создавать до четырёх кадров из двух исходных. XeSS-MFG использует оптическую сеть потоков, построенную на векторах движения и буферах глубины, интерполируя по три дополнительных кадра, чтобы обеспечить увеличение частоты кадров вплоть до четырёхкратного.

Благодаря технологии XeSS-MFG Intel становится вторым поставщиком графических процессоров, поддерживающим многокадровую генерацию после Nvidia с её DLSS 4. При этом XeSS-MFG будет поддерживать все графические процессоры Arc с матричными движками XMX, включая графику Arc A-серии, встроенную графику процессоров Core Ultra 200 (Xe2) и будущие продукты Arc B-серии (Xe3). Более старые графические процессоры на архитектуре Xe1 также получат поддержку, но позже. Таким образом, Intel станет первой компанией, внедрившей многокадровую генерацию сразу на нескольких поколениях оборудования.

Intel также подтвердила появление новых настроек в своём приложении Graphics Software для управления графикой. Функция Frame Generation Override позволит вручную выбирать режимы генерации 2x, 3x, 4x или доверить это приложению. В этом же обновлении добавлена функция Shared GPU/NPU Memory Override, позволяющая выделять системную память для рабочих нагрузок iGPU и NPU, аналогично функции общей памяти у AMD.

Компания также анонсировала предстоящую поддержку прекомпиляции шейдеров через систему Microsoft Advanced Shader Delivery. Она позволит драйверам Intel загружать предварительно скомпилированные шейдеры из облака, что уменьшит задержки при первом запуске игр и сократит время загрузки.

Утилита PresentMon для мониторинга будет обновлена для поддержки MFG. Она будет отслеживать как родные кадры, так и сгенерированные. Intel также представила технологию Intelligent Bias Control v3, улучшающую планирование работы графических процессоров и энергоснабжение будущих систем на кристалле Panther Lake.

Intel не сообщила дату выпуска XeSS 3 и других представленных функций, но ожидается, что они дебютируют с платформой Panther Lake и графической архитектурой Xe3 в 2026 году.