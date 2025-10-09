Сегодня 09 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software 3D-графика Intel представила апскейлер XeSS 3 и тех...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel представила апскейлер XeSS 3 и технологию мультикадровой генерации XeSS-MFG

На конференции Intel Tech Tour компания Intel официально анонсировала XeSS 3 — следующую крупную версию своей технологии апскейлинга на основе искусственного интеллекта. Также была представлена новая функция XeSS-MFG (Multi-Frame Generation), расширяющая возможности XeSS за пределы традиционной однокадровой интерполяции.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

Функция XeSS-MFG станет главным нововведением в XeSS 3 и предназначена для генерации нескольких промежуточных кадров для более плавной анимации и более высокой воспринимаемой частоты кадров. Речь идёт об аналоге технологии мультикадровой генерации, которая присутствует в составе Nvidia DLSS 4.

До этого у Intel не было собственной технологии однокадровой генерации. Но компания решила перейти сразу к многокадровой интерполяции, способной создавать до четырёх кадров из двух исходных. XeSS-MFG использует оптическую сеть потоков, построенную на векторах движения и буферах глубины, интерполируя по три дополнительных кадра, чтобы обеспечить увеличение частоты кадров вплоть до четырёхкратного.

Благодаря технологии XeSS-MFG Intel становится вторым поставщиком графических процессоров, поддерживающим многокадровую генерацию после Nvidia с её DLSS 4. При этом XeSS-MFG будет поддерживать все графические процессоры Arc с матричными движками XMX, включая графику Arc A-серии, встроенную графику процессоров Core Ultra 200 (Xe2) и будущие продукты Arc B-серии (Xe3). Более старые графические процессоры на архитектуре Xe1 также получат поддержку, но позже. Таким образом, Intel станет первой компанией, внедрившей многокадровую генерацию сразу на нескольких поколениях оборудования.

Intel также подтвердила появление новых настроек в своём приложении Graphics Software для управления графикой. Функция Frame Generation Override позволит вручную выбирать режимы генерации 2x, 3x, 4x или доверить это приложению. В этом же обновлении добавлена функция Shared GPU/NPU Memory Override, позволяющая выделять системную память для рабочих нагрузок iGPU и NPU, аналогично функции общей памяти у AMD.

Компания также анонсировала предстоящую поддержку прекомпиляции шейдеров через систему Microsoft Advanced Shader Delivery. Она позволит драйверам Intel загружать предварительно скомпилированные шейдеры из облака, что уменьшит задержки при первом запуске игр и сократит время загрузки.

Утилита PresentMon для мониторинга будет обновлена для поддержки MFG. Она будет отслеживать как родные кадры, так и сгенерированные. Intel также представила технологию Intelligent Bias Control v3, улучшающую планирование работы графических процессоров и энергоснабжение будущих систем на кристалле Panther Lake.

Intel не сообщила дату выпуска XeSS 3 и других представленных функций, но ожидается, что они дебютируют с платформой Panther Lake и графической архитектурой Xe3 в 2026 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сатья Наделла, Дженсен Хуанг и Майкл Делл спасли нового главу Intel от быстрой отставки
MaxSun представила первую видеокарту Intel с СЖО — двухпроцессорную Arc Pro B60 Dual Liquid Edition
Массовые увольнения в Intel ударили по открытому ПО — Debian и Ubuntu остались без обновлений важных пакетов
AMD обгонит Nvidia по техпроцессам: в ускорителях Instinct MI450 будут использоваться 2-нм чипы, а в Rubin — нет
Дженсен Хуанг отправил в Samsung гарантийное письмо — в компании не верят, что Nvidia захочет закупать её HBM3E
Samsung получит шанс взять реванш над SK hynix благодаря сделке OpenAI и AMD
Теги: xess 3, intel, xess-mfg, генератор кадров
xess 3, intel, xess-mfg, генератор кадров
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven
Китай продолжает закупать импортное оборудование для производства чипов на десятки миллиардов долларов
В Сбербанке началось массовое сокращение IT-специалистов, которое объясняют внедрением ИИ
Запрет установки Windows 11 с локальным аккаунтом не сработал — пользователи нашли новые обходные пути 14 мин.
Bethesda привлекла авторов фанатской энциклопедии «Древних Свитков» к созданию персонажа в The Elder Scrolls VI 15 мин.
Ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel с улучшенной графикой и современным интерфейсом выйдет 11 ноября 40 мин.
Человечество приняло ИИ быстрее, чем интернет 57 мин.
«Безответственный» ИИ: большинство компаний пока несут финансовые потери, связанные с внедрением ИИ 2 ч.
Доступ в интернет по выходным сохранится — Минцифры отрицает планы по отключению России от всемирной сети 2 ч.
ИИ-браузер Dia стал доступен всем пользователям macOS 4 ч.
Южноафриканский суд поддержал решение арбитража РФ о взыскании с Google 10 млрд рублей 4 ч.
Создатели Hyper Light Drifter и Solar Ash свернут разработку Hyper Light Breaker спустя девять месяцев в раннем доступе 4 ч.
Microsoft заключила партнёрское соглашение с Гарвардом — Copilot прокачают в области медицины 5 ч.
SoftBank объявила о покупке робототехнического подразделения ABB Group 20 мин.
Intel представила апскейлер XeSS 3 и технологию мультикадровой генерации XeSS-MFG 23 мин.
Motorola готовит к выпуску радикально тонкий Moto Edge 70, который превзойдёт конкурентов аккумулятором 53 мин.
Уровень проникновения архитектуры RISC-V на рынке достиг 25 % — намного быстрее, чем все ожидали 3 ч.
«Мегафон» запустил в Санкт‑Петербурге новый ЦОД на импортозамещённом оборудовании 3 ч.
Круговая порука: всё больше аналитиков опасаются формирования «пузыря» на рынке ИИ 3 ч.
МТС полностью прекратит обслуживание сетей 3G в 2027 году 3 ч.
Китай наладил выпуск детских игрушек с ИИ и готовится к мировой экспансии 4 ч.
И целого триллиона мало: OpenAI заявляет, что готовит новые мегасделки для расширения инфраструктуры ИИ 4 ч.
Совокупная пропускная способность международных интернет-соединений достигла 1835 Тбит/с 5 ч.