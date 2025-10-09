Сегодня 10 октября 2025
Почти $1 млрд сборов гарантировал экрани...
Новости Software
Почти $1 млрд сборов гарантировал экранизации Minecraft продолжение — первый тизер и дата выхода «Minecraft в кино 2»

Несмотря на разгромные рецензии критиков, фильм «Minecraft в кино» (A Minecraft Movie) по мотивам популярной блоковой песочницы Minecraft от Mojang стал хитом проката, а значит — продолжение гарантированно.

Источник изображений: Warner Bros. Pictures

Планы на сиквел подтвердил официальный микроблог франшизы. Премьера фильма «Minecraft в кино 2» состоится 23 июля 2027 года. Анонс сопровождался дебютным тизером (см. изображение ниже).

Подробности не раскрываются, но издание Deadline сообщает, что режиссёр «Minecraft в кино» Джаред Хесс (Jared Hess) снимет и продолжение. За сценарий отвечает дуэт Хесса и Криса Галлетты (Chris Galletta), одного из авторов первого фильма.

«Minecraft в кино» вышел в апреле и стал одной из самых кассовых картин 2025 года. Сборы превысили $957 млн — это второй результат среди фильмов по видеоиграм (первое место — «Братья Супер Марио в кино» с $1,36 млрд).

По сюжету четырёх неудачников затягивает в кубический мир. Чтобы вернуться домой, им предстоит проявить смелость и изобретательность, а также объединиться с местным экспертом Стивом в исполнении Джека Блэка (Jack Black).

minecraft в кино 2, warner bros. pictures, экранизация
