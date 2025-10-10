«Готовим фойе к прибытию первых гостей»: Pathologic 3 получит новую демоверсию в Steam, а «Карантин» подходит к концу

Разработчики из российской студии Ice-Pick Lodge анонсировали новую возможность опробовать до релиза сюжетную ролевую игру Pathologic 3, выросшую из обещанной кампании Бакалавра для «Мора» (Pathologic 2).

Напомним, в марте Ice-Pick Lodge выпустила в Steam бесплатный пролог к Pathologic 3 — «Карантин». Сегодня, 10 октября, вступление из цифрового магазина Valve пропадёт, но останется в библиотеке у тех, кто его активировал.

Как стало известно, уже 13 октября в 20:00 по Москве со стартом фестиваля демоверсий «Играм быть» в Steam выйдет новое демо Pathologic 3: «Готовим фойе к прибытию первых гостей».

По словам разработчиков, демо представляет собой «самое начало» полной версии Pathologic 3. По сравнению с «Карантином» пробное издание предложит другой сюжет и расскажет об иных событиях. Прохождение займёт до двух часов.

Ice-Pick Lodge также дала понять, чего ждать от демо: «Бакалавр Данковский прибывает в Город-на-Горхоне. Он хочет увидеть бессмертного человека. Увидимся в точке прибытия. Мы будем ждать его на перроне и поможем с чемоданами».

Pathologic 3 расскажет о событиях «Мора» с точки зрения Даниила Данковского (он же Бакалавр) — столичного доктора, которому предстоит распутать загадочную историю и не только спасти город, но и одолеть саму смерть.

На анонсе прошлой осенью сообщалось, что Pathologic 3 выйдет в 2025 году сначала в Steam, а потом на PS5, Xbox Series X и S. С тех пор про сроки премьеры ничего слышно не было, но теперь разработчики уверяют, что скоро раскроют дату релиза.