Смартфон Honor X9d пережил падение с высоты 350 м

Вскоре в России поступит в продажу защищённый смартфон Honor X9d, отличающийся сверхпрочным корпусом, а также расширенной защитой от воздействия внешней среды в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K. Команда энтузиастов решила проверить его прочность в самых экстремальных условиях — сбросив с воздушного шара с высоты 350 м.

Как сообщается, смартфон пролетел 350 метров в свободном падении и упал в канал им. Москвы. Так что вместе с проверкой прочности устройства из-за пространственного натяжения воды также удалось протестировать его влагозащиту.

Чтобы поднять Honor X9d со дна канала, пришлось привлечь водолазов. В итоге смартфон с честью выдержал все испытания и сохранил работоспособность.

Honor X9d оснащён 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1200 × 2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 кд/м², обеспечивая чёткое изображения даже под прямыми лучами солнца. ШИМ-регулировка яркости с частотой 3840 Гц и поддержка фирменной технологии защиты зрения Honor Eye Comfort позволяют снизить нагрузку на глаза при длительном использовании.

Высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 обеспечивает запуск ресурсоёмких приложений и игр, а мощная батарея ёмкостью 8300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт — длительную работу в автономном режиме. Для съёмки фото и видео предусмотрена 108-мегапиксельная камера с поддержкой оптической стабилизации. Возможность видеозвонков и съёмку селфи обеспечит фронтальная 16-мегапиксельная камера.

Honor X9d поступит в продажу 13 октября по цене от 33 900 рублей.

Источник:

Теги: honor, смартфон
