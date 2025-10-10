Сегодня 10 октября 2025
Исследование показало, что современному геймеру в среднем 41 год, а почти половина игроков в мире — женщины

Ассоциация развлекательного программного обеспечения (Entertainment Software Association, ESA) отчиталась о результатах Power of Play образца 2025 года — исследования социальной и эмоциональной пользы видеоигр.

Источник изображений: ESA

В ESA называют проведённый в рамках исследования опрос одним из наиболее масштабных за всю историю наблюдений. В нём приняли участие 24 216 активных геймеров от 16 до 55 лет из 21 страны на шести континентах.

Среднестатистическому игроку 41 год. Он почти с равной вероятностью может быть как мужчиной (51 %), так и женщиной (48 %) и, скорее всего (55 %), увлекается мобильными развлечениями — в основном экшенами и головоломками.

В основном люди играют для развлечения (66 %), снятия стресса (58 %) и сохранения ясности ума (45 %)

Что касается пользы, то респондентам гейминг помогает снять стресс (77 %), снизить тревожность (70 %), справиться с одиночеством (64 %). Ещё 78 % считают, что видеоигры создают доступный опыт для людей с разными возможностями.

Геймеры также согласны, что видеоигры способствуют развитию креативности (77 %), навыков решения проблем (76 %) и командной работы (74 %), умения адаптироваться (72 %), критического мышления (71 %) и коммуникации (67 %).

Какие ещё наблюдения сделали авторы исследования:

  • половине (50 %) респондентов видеоигры помогли в профессиональном образовании, а для 43 % повлияли на выбор карьеры или пути в обучении;
  • больше половины (54 %) считает, что спортивные видеоигры отточили их навыки в реальном мире;
  • более юные игроки (от 16 до 35 лет) используют интерактивные развлечения для построения и укрепления отношений: 67 % нашли хорошего друга или вторую половинку;
  • для 55 % видеоигры позитивно повлияли на отношения с их детьми.

Президент ESA Стэнли Пьер-Луи (Stanley Pierre-Louis) подчеркнул, что игры являются не только источником веселья и развлечения для миллиардов игроков по всему миру, но, как показало исследование, и «нечто гораздо большим».

Источник:

