Xiaomi выпустила 34-дюймовый игровой монитор Redmi G34WQ 2026 с изогнутым экраном и частотой 180 Гц за $200

Компания Xiaomi предлагает новый и быстрый монитор, который может понравиться экономным геймерам. Речь идёт о модели Redmi G34WQ 2026, выпущенной в Китае по цене примерно $197. Новинка оснащена изогнутым экраном с частотой обновления 180 Гц.

Redmi G34WQ 2026 предлагает экран с диагональю 34 дюйма и радиусом кривизны 1500R. Компания этого не указывает, но в основе монитора, вероятно, используется матрица VA. Дисплей новинки поддерживает разрешение 3440 × 1440 пикселей при соотношении сторон 21:9, обдает яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 3500:1.

Как уже говорилось выше, монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц. Скорость отклика экрана составляет 1 мс (GtG). Для новинки заявлена поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync.

В оснащение монитора входят два порта DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0. Кроме того, в задней части монитора имеется кольцо RGB-подсветки. Подставка у монитора эргономичная.

Учитывая историю продаж мониторов Xiaomi по всему миру, можно предположить, что международный запуск Redmi G34WQ 2026 тоже состоится.