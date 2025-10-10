Сегодня 10 октября 2025
Спустя 11 лет разработки в ранний доступ Steam готова ворваться Tavern Keeper — ролевой симулятор фэнтезийного трактира от авторов Game Dev Tycoon

Австралийская студия Greenheart Games, известная по Game Dev Tycoon, спустя 11 лет разработки определилась с датой выхода в раннем доступе своей следующей игры — симулятора фэнтезийной таверны Tavern Keeper.

Источник изображений: Greenheart Games

Напомним, разработка Tavern Keeper началась в 2014 году, однако формально игру представили лишь спустя пару лет. Анонсирующий трейлер двухлетней давности обещал релиз в 2024-м, но впоследствии премьеру перенесли на 2025-й.

Ранний доступ Tavern Keeper стартует 3 ноября в Steam. Анонс сопровождался сюжетным трейлером со Стивеном Пейси (Steven Pacey) в качестве рассказчика. Британский актёр известен по роли Крысиного Короля в Dark Souls 2.

Игрокам предстоит строить и обставлять трактир, нанимать работников и заботиться о них (помогут с готовкой, уборкой и обслуживанием гостей), поддерживать запасы на должном уровне и знакомиться с местными жителями.

Разработчики Tavern Keeper предупреждают, что десятки переплетающихся в игре геймплейных систем (грязь, жара, шум, болезни, пожары, разношёрстные посетители) приносят в заведение изрядную долю хаоса, который нужно контролировать.

Tavern Keeper позиционируется как смесь симулятора фэнтезийного трактира и остроумной RPG. Ролевые элементы игры оформлены в виде волшебной книги, наполненной короткими нелинейными историями.

Обещают сюжетную кампанию с постройкой таверн по всему миру, режим дизайна с полной свободой творчества (более тысячи предметов), гибкую настройку сложности и текстовый перевод на русский. В Steam доступна обновлённая демоверсия.

Теги: tavern keeper, greenheart games, симулятор
