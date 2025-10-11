Израильский разработчик шпионского ПО Pegasus перейдёт под контроль американских инвесторов

Израильские власти в ближайшее время могут потерять контроль над компанией NSO Group, являющейся разработчиком нашумевшего шпионского ПО Pegasus, которое в прошлом правительства разных стран использовали для слежки за журналистами, активистами и политическими деятелями. Группа американских инвесторов во главе с голливудским продюсером Робертом Саймондсом (Robert Simonds) близка к покупке стартапа в рамках сделки, оцениваемой в десятки миллионов долларов.

По данным источника, стороны уже успели договориться, но для завершения сделки потребуется получить разрешение со стороны Израильского агентства по контролю за оборонным экспортом (DECA), входящего в состав Министерства обороны страны. Из-за это для завершения сделки может потребоваться больше времени, поскольку ведомству оно понадобится для изучения всех деталей.

С марта 2023 года акции NSO Group принадлежат люксембургской холдинговой компании, которая находится в собственности основателя стартапа Омри Лави (Omri Lavie). Консорциум кредиторов компании, который вложил около $500 млн для выкупа акций NSO у фонда прямых инвестиций Francisco Partners, передал права собственности Лави после реструктуризации.

Вскоре после передачи прав Роберт Саймондс вошёл в совет директоров холдинговой компании. Он уже пытался приобрести NSO в июне 2023 года, но эта попытка провалилась, после чего Саймондс покинул совет директоров. Теперь же ему удалось заключить сделку по покупке NSO. Детали соглашения неизвестны, но ожидается, что оно будет включать в себя списание долга NSO в размере около $500 млн. После заключения сделки Омри Лави покинет компанию. Второй соучредитель NSO Шалев Хулио (Shalev Hulio) ушёл из NSO более двух лет назад.

За два года нахождения у руля компании Лави сумел завершить переломный процесс, который вывел NSO из многолетнего кризиса, последовавшего за включением стартапа в чёрный список Министерства торговли США в 2021 году. По данным источника, компания не только перестала нести убытки, но и вышла на небольшую прибыльность, что сделало её более привлекательной для инвесторов.

Для завершения сделки по приобретению NSO также потребуется одобрение со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Однако процесс рассмотрения соглашения может быть осложнён из-за прошлых деловых связей Саймондса с Китаем. В 2012 году он основал компанию STX Entertainment и получил инвестиции от китайского фонда Hony Capital, который контролирует Legend Holdings, являющаяся материнской компанией Lenovo. В 2016 году к числу инвесторов STX присоединились Tencent и гонконгская PCCW. Три года спустя TPG и Hony Capital возглавили очередной раунд финансирования STX на сумму в $700 млн.