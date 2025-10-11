«Роскосмос» испытал двигатель первой ступени перспективной ракеты «Союз-5» — первый пуск намечен на декабрь

«Роскосмос» осуществил проведение наземных огневых испытаний первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5» с двигателем РД-171МВ с тягой 800 тонн. Сообщение об успешном проведении испытаний появилось в Telegram-канале госкорпорации.

«Сегодня в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности проведены наземные огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

В сообщении сказано, что в ходе испытаний использовался двигатель РД-171МВ с тягой 800 тонн, работающий на смеси керосина и жидкого кислорода. Сами же испытания длились 160 секунд, за это время также было проверено взаимодействие бортовых систем. Перспективная ракета-носитель сверхтяжёлого класса будет оснащаться такой же первой ступенью, что была испытана «Роскосмосом» накануне.

«Сегодняшние испытания открывают дорогу к запуску «Союз-5» с космодрома Байконур в конце этого года», — говорится в сообщении госкорпорации.

Напомним, «Союз-5» представляет собой перспективную ракету среднего класса увеличенной грузоподъёмности. Разработка носителя ведётся для выведения на околоземные орбиты спутников в рамках проекта «Байтерек», который реализуется Россией и Казахстаном. Первый пуск ракеты «Союз-5» должен состояться в декабре 2025 года, а начало полноценной эксплуатации запланировано на 2028 год.